Coraz więcej zachorowań na grypę

PODKARPACIE. Lekarze alarmują, że unikamy szczepień przeciwko grypie. A tymczasem…

Przez dwa tygodnie września na grypę w regionie zachorowało 680 osób, rok temu było ich 605. Czy w tym roku grozi nam epidemia?

Eksperci uspokajają i uważają, że nie ma powodów do paniki. Problem jednak jest, ale innej natury. – Niepokoi nas mur niechęci do szczepień. Notujemy wyszczepialność przeciwko grypie na poziomie 3 – 4 proc., podczas gdy na Zachodzie szczepi się 40 – 50 proc. obywateli. Jako konsultant ds. chorób zakaźnych z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że osoby, które co roku się szczepią, są chronione jeżeli nie przed zachorowaniem, to przed groźnymi powikłaniami, chronią nasze otoczenie, naszych najbliższych, bo przerywają łańcuch zachorowań – mówi dr n. med. Jerzy Sieklucki.

Kiedy najlepiej jest się zaszczepić przeciwko grypie? Na szczepienie najkorzystniejszy jest okres jesienny, kiedy w powietrzu jest jeszcze mało wirusów, a nasze organizmy są nieosłabione. Ale na zaszczepienie się nigdy nie jest za późno. Z tej prostej przyczyny, że już po 7 dniach po zaszczepieni uzyskujemy odpowiednio wysoki poziom przeciwciał i już mamy ochronę – zabezpieczenie przed zachorowaniem czy ewentualnymi powikłaniami. Fala największych zachorowań czeka nas przeważnie na przełomie luty – marzec, więc mamy jeszcze sporo czasu.

Kto powinien zaszczepić się przeciwko grypie? – Najlepiej wszyscy, ale bezwzględnie konieczne, bezdyskusyjne jest szczepienie osób w dojrzałym wieku, po 65. roku lub obciążonych chorobami przewlekłymi – mówi lekarz.

Oprócz szczepień, w celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej zaleca się: regularne mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu; unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi; zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy jednorazowej chusteczki. Osoby z objawami grypy powinny chorobę przeleżeć nie chodząc do pracy by nie rozprzestrzeniać choroby. Powinny unikać również wychodzenia do dużych skupisk ludzkich.

Anna Moraniec