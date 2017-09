Cudem przeżył, a potem sięgnął gwiazd

SuperWywiad z generałem Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym i jedynym Polakiem, który odbył lot w kosmos.

- Jesteśmy sami w kosmosie?

- Nie wykluczam, że istnieje życie pozaziemskie. I nie muszą to być istoty podobne do człowieka. Chciałbym dożyć chwili, gdy poznamy odpowiedź na to pytanie. Mamy dziś ogromne możliwości i myślę, że jesteśmy blisko odkrycia tej tajemnicy.

- Opowiadał pan kiedyś, że podczas wyprawy kosmicznej czuł obecność kogoś lub czegoś.

- Wiele osób uważa, że Obcy istnieją. Ja wiem, jak ogromnym, niepoliczalnym bytem jest galaktyka. Można przypuszczać, że gdzieś tam we Wszechświecie istnieje inne życie. Ciężko uwierzyć, iż Bóg, mając nieograniczone możliwości, stworzył warunki do rozwoju jedynie na Ziemi, tym bardziej że nieustannie się tutaj mordujemy…

- Co pan czuł, wsiadając do statku Sojuz-30?

- Chciałem tam wejść, żeby półtoraroczne przygotowania nie poszły na marne. To była ciężka praca i rywalizacja. Przypomnę, iż w programie Interkosmos udział brali, oprócz Rosjan, Polacy, Czechosłowacy i Niemcy z NRD. Czuło się oddech dublerów na plecach. Ale gdy zrobiłem pierwszy krok, poczułem się przez moment niepewnie. Kurczę, zaraz polecę w kosmos, ale czy mam prawo ryzykować? – przeszło mi przez myśl. – Zostawić żonę, dzieci, mamę.

- Bał się pan?

- Cóż, niejedno już widziałem, z niejednej sytuacji wyszedłem obronną ręką. Pomyślałem, że jeśli los aż tyle mi darował, to niemożliwe, by właśnie teraz, gdy spełniają się moje marzenia, coś złego mi się przytrafiło.

- Jak pana żona znosiła to całe zamieszanie?

- Zawsze mnie wspierała, ale nie ma nic za darmo. W Gwiezdnym Miasteczku (ośrodek pod Moskwą gdzie przygotowywano kosmonautów – red.) nagle zaczęła się uskarżać na ból w klatce piersiowej. A to bolało serce, a to coś innego. Wystraszyliśmy się, u młodej kobiety takie objawy nie były normalne. Jeździliśmy więc po lekarzach, cuda nie widy, mówię panu. Lecz jak wróciłem na Ziemię, ustąpiło, jak ręką odjął. To wszystko było na podłożu nerwowym, tak organizm żony reagował na stres.

- Zachowała jednak poczucie humoru. Otrzymał pan od żony oryginalną dedykację.

- Napisała: „Życzę Ci, żebyś dotarł w kosmos, ale nie tak jak Pan Twardowski co uciekł od żony na księżyc. Wracaj szczęśliwie”. To było zabawne i wzruszające.

- Zabrał pan z sobą pierwsze strony ważnych dzieł polskich klasyków oraz wyjątkowe wydanie „Pana Tadeusza”.

- To było wydanie oprawione w skórę, wielkości pudełka od zapałek. Limitowana edycja. Gdy zbliżała się audiencja u Jana Pawła II, zastanawialiśmy się z żoną, jaki prezent mu ofiarować. Padło na tegoż właśnie „Pana Tadeusza”. Gdy papież dowiedział się, iż książka była ze mną w kosmosie, obiecał, że nigdy nie odda jej do watykańskiej biblioteki. Słowa dotrzymał. Niedawno dostałem telefon od zakonnic, które znalazły w rzeczach Jana Pawła II miniaturowego „Pana Tadeusza”.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA