Część pieniędzy pójdzie na leczenie, część na wynagrodzenia

RZESZÓW, PODKARPACIE. POW NFZ ma więcej pieniędzy dla placówek medycznych w III i IV kwartale tego roku.

W związku z waloryzacją świadczeń, czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych, placówki medyczne w trzecim kwartale otrzymają dodatkowe ponad 8,7 mln zł. Kolejne zwiększenie wyceny świadczeń planowane jest w czwartym kwartale, o kolejne 18 mln zł.

Aneksy zwiększające zostały już wysłane do placówek realizujących świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przypadku tego rodzaju świadczeń kwota wynikająca ze zwiększenia wyceny świadczeń to prawie 1,4 mln zł. Aneksy zwiększające wyceny świadczeń otrzymają też realizatorzy programów lekowych – wartość waloryzacji w tym zakresie to ok. 61, 5 tys. zł i chemioterapii – 153,5 tys. zł – mówi Robert Bugaj, dyrektor POW NFZ w Rzeszowie. – Kolejne aneksy będą wysyłane do świadczeniodawców realizujących świadczenia w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i leczeniu uzależnień. W leczeniu szpitalnym waloryzacja świadczeń to koszt niemal 6,8 mln zł, przy czym największa kwota jest związana z leczeniem na oddziałach szpitalnych – ok. 6,5 mln zł.

Zamiast zwiększać wartość punktu rozliczeniowego, o 4 proc. zwiększono ich ilość

Na czym polega tegoroczna waloryzacja? – Jest to zwiększenie punktowej wyceny świadczeń, którą posługuje się w rozliczeniach ze świadczeniodawcami NFZ, a tym samym zwiększenie wyceny punktów za udzielone świadczenia. I tak jeśli np. świadczenie w poradni specjalistycznej miało do 30 czerwca wartość 10 punktów rozliczeniowych, to od 1 lipca wartość ta wynosi 10,2 punktu. W przeliczeniu na złotówki, do 30 czerwca było to 90,50 zł, od 1 lipca będzie 92,31 zł. Jeśli np. w leczeniu szpitalnym za teleradioterapię do 30 czerwca NFZ płacił 340 punktów, to od 1 lipca wartość punktowa tego świadczenia wynosić będzie 346, 8. Wzrośnie też cena za to świadczenie z kwoty 17 680 zł do kwoty 18 033, 6 zł, czyli o 353,60 zł – mówi Katarzyna Kowalewska, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Nie jest to ostatnia przewidziana waloryzacja procedur medycznych w tym roku. Druga tura podwyżek nastąpi od 1 października i będzie wynosić kolejne 2 procent, czyli porównując z wyceną świadczeń z pierwszej połowy roku, w czwartym kwartale fundusz będzie płacił o 4 procent więcej. Planowany koszt rewaloryzacji w czwartym kwartale na Podkarpaciu we wszystkich wskazanych wcześniej rodzajach świadczeń wyniesie 18 mln zł.

Zwiększenie wyceny procedur ma na celu przede wszystkim umożliwienie dyrektorom placówek podołanie rosnącym kosztom funkcjonowania, w tym podwyższenia uposażeń pracowników w związku z wejściem ustawy o minimalnych zarobkach w służbie zdrowia i podwyżkach wywalczonych przez ratowników medycznych zatrudnionych na szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy innych oddziałach szpitala. Dla pielęgniarek i ratowników medycznych pracujących w zespołach wyjazdowych PRM zabezpieczono osobną pulę pieniędzy.

Anna Moraniec