Czeski film w rzeszowskiej prokuraturze

RZESZÓW. Ponad dwa lata temu Jerzy M., szef JantarTour, zniknął z pieniędzmi swoich klientów. Co dziś wiadomo w tej sprawie?

Mężczyzna bez śladu zniknął 28 czerwca 2015 r. Kilka dni później na policję zaczęły się zgłaszać grupy oszukanych osób, które na konto firmy JantarTour wpłaciły pieniądze na zagraniczne wycieczki czy pielgrzymki. W sumie poszkodowanych było blisko 250 osób oszukanych na kwotę prawie 250 tys. zł. Po dwóch latach poszukiwań, na początku lipca policjantom udało się ustalić miejsce pobytu zaginionego, sprawdzić, że żyje, gdzie obecnie mieszka, co robi. Śledczy twierdzą jednak, że do dzisiaj o niczym nie wiedzą i tym samym nawet nie przesłuchali mężczyzny, który jest najważniejszy w całej układance.

- 3 lipca wykreślono go z bazy osób zaginionych i przekazano tę informację do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę – mówi mł. asp. Paweł Drzał z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Okazuje się, że policjanci nic nie mogli innego zrobić, ponieważ przez… dwa lata prokuratura nie wydała za mężczyzną listu gończego, a jako osoby zaginionej – bo tak figurował w policyjnych bazach – nie mogli go zatrzymać. Tak więc praca policjantów się zakończyła. I w tym miejscu powinna zacząć się intensywna praca prokuratury. Tak się jednak nie stało.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Anna Moraniec