Czort w gabinecie? Nie, to prezydent!

TARNOBRZEG. W gabinecie prezydenta Tarnobrzega pojawił się straszon Czort Bazyli, a właściwie to sam prezydent wcielił się w postać jednego ze Straszonów, które będą bohaterami organizowanego w mieście w nadchodzący weekend Strasznie Fajnego Festiwalu.

Na oficjalnym profilu prezydenta Grzegorza Kiełba pojawiły się dwa nietypowe zdjęcia. Oto on, w masce Czorta Bazylego, czyli jednego z czterech tarnobrzeskich Straszonów, które będzie można poznać podczas sobotnio-niedzielnego festiwalu organizowanego nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Oprócz brodatego stwora, z którym każdy będzie mógł się pobawić, zrobić sobie zdjęcie i wziąć udział w przygotowanych na festiwal atrakcjach, wystąpią jeszcze Wietrznica, Brat Klemens i Heniek Sztygar. Tego ostatniego, mieszkańcy Tarnobrzega już znalazł, bo dał się poznać podczas miejskich imprez sportowych jeszcze za czasów byłego prezydenta Norberta Mastalerza. Wygląd dwóch kolejnych postaci póki co utrzymywana jest w tajemnicy.

Imprezę, na której muzycznymi gwiazdami będą Margaret i NeuOberschliesien, a na plaży odbędzie się konkurs budowania zamków z piasku, swoim patronatem objęły Super Nowości.

Prezydentowi gratulujemy dystansu do siebie i liczymy, że nad Jeziorem Tarnobrzeskim także zaskoczy nas jakimś stosownym przebraniem. W końcu, jak się bawić to się bawić, a właściwie, jak się straszyć to się straszyć.

mrok