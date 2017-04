Czy mieszkańcy doczekają się rewitalizacji parków?

RZESZÓW. Zaniedbane alejki w parku przy ul. Dąbrowskiego oraz obskurna fontanna w parku przy al. Cieplińskiego odstraszają przechodniów.

Mieszkańcy narzekają na wygląd Ogrodu Miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego. Znajdujące się w nim alejki nie zachęcają do wypoczynku. Przechodniom nie podoba się również wygląd obskurnej fontanny w parku Jedności Polonii z Macierzą przy ul. Cieplińskiego. Po zimie odpadła z niej spora część płytek.

Zaniedbane alejki w Ogrodzie Miejskim im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego w ubiegłym roku miały odzyskać utracony blask. Miasto miało w planach położenie nowej kostki brukowej, odnowienie rzeźb przedstawiających cztery pory roku. Oprócz tego zaplanowano budowę stawu z 8 dyszami tryskającymi wodą, nowy plac zabaw i oświetlenie. Pojawić miały się też nowe nasadzenia roślin. W ubiegłorocznym budżecie na ten cel zapisano ponad 6 mln zł, z czego ok. 5 mln miejscy urzędnicy chcieli pozyskać z funduszy europejskich, czego, niestety, nie udało się zrobić.

Czy Ogród Miejski przy ul. Dąbrowskiego w końcu doczeka się planowanej rewitalizacji? – W tegorocznym budżecie na realizację tego zadania zapisanych mamy około 100 tys. zł. Co więcej, w czerwcu składamy projekt o dofinansowanie do programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, z którego będziemy starali się pozyskać około 5 mln zł. Jeżeli uda nam się otrzymać pozytywną odpowiedź w miarę szybko, istnieje spora szansa, że prace będą mogły ruszyć jeszcze w tym roku – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta miasta.

Co stało się fontannie w parku przy al. Cieplińskiego?

Mieszkańcom nie podoba się wygląd obskurnej fontanny w parku Jedności Polonii z Macierzą przy al. Cieplińskiego. – To miejsce wygląda, jakby przeszedł tędy huragan, albo jakby jakiś wandal młotkiem zniszczył płytki – mówi pan Mateusz, czytelnik Super Nowości. – Faktycznie na brzegach znajdującej się za pomnikiem gen. Sikorskiego fontanny brakuje płytek. To efekt długiej i mroźnej zimy. Fontanna jest już po gwarancji, dlatego napraw będziemy musieli dokonać na własny koszt – dodaje rzecznik.

Na jedną z najbliższych sesji trafi projekt uchwały dotyczący zarezerwowania w budżecie pieniędzy na odnowienie fontanny w parku przy al. Cieplińskiego.

