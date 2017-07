Czy opłaty za śmieci pójdą w górę?

KRAJ. Opłaty za wywóz śmieci mogą wzrosnąć na skutek rozporządzenia Ministerstwa Środowiska.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, okazało się, że opłaty za wywóz niektórych odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe mogą wzrosnąć.

Powodem ewentualnej podwyżki cen jest zamieszanie spowodowane problemem z kodami, które naklejane są na workach z śmieciami. Dokładnie chodzi o odpady po węglu i miale węglowym, który używany jest do ogrzewania domów.

Do tej pory większość gmin umieszczała popiół w pomnikach lub w workach z frakcją odpadów zmieszanych. Odpady po spalonym węglu nie były osobno segregowane, więc zdarzało się, że na workach naklejano różne kody, dla oznaczania tego typu odpadów. Brak porządku w tym wypadku wprowadzał chaos w administracyjny, bo dla tego samego typu śmieci funkcjonowały różne wzory kodów.

Posłowie zwrócili uwagę na ten fakt i na drodze oficjalnej wystąpili do Ministerstwa Środowiska o właściwą interpretację przepisów. Urzędnicy z resortu kierowanego przez Jana Szyszkę, uznali, że popioły z palenisk domowych winny być klasyfikowane tylko pod kodem 20 01 99. Dotychczas dopuszczane było używanie kodu 10 01. Zmiana może mieć istotne znaczenie dla polskich podatników, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na Śląsku, lub jak wspomniano wyżej ogrzewają domy węglem.

W praktyce więc jedyną praktyczną możliwością, która pozwoliłaby na realizację interpretacji Ministerstwa Środowiska byłoby oddawanie odpadów do firm, które profesjonalnie zajmują się utylizacją, lub unieszkodliwianiem odpadów. Decyzja ta spowodowałby wzrost opłat za tego typu usługi, a więc mieszkańcy miast zapłaciliby za wywóz śmieci więcej, niż dotychczas.

W przypadku Rzeszowa i okolic wydaje się, że na obecną chwilę nie ma powodu do niepokoju. Ceny mają pozostać stabilne przynajmniej do 2018 roku. – Nie ma na razie powodów do obaw. Przetarg na wywóz śmieci obowiązuje do 2018 roku, w związku z tym ceny na pewno wzrosną – powiedział prezes Juliusz Sieczkowski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.

dw