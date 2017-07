Czy Polacy wrócą z emigracji?

KRAJ. Pojawiły się nowe dane statystyczne dotyczące Polaków mieszkających za granicami naszego kraju.

Według danych statystycznych dostarczonych przez GUS, po raz pierwszy od wielu lat więcej ludzi do naszego kraju przyjechało, niż opuściło ojczyznę na stałe. Czy dane opublikowane przez statystyków mogą napawać optymizmem?

Polska jako miejsce zamieszkania stała się na nowo domem dla 62 tys. osób. Jest to najlepszy wynik od 2008 roku. W tym bowiem czasie GUS zaczął badać zjawisko wychodźstwa Polaków do krajów, które otwarły dla nas swoje rynki pracy. Dane statystyczne opublikowane przez GUS nie są jedna do końca aż tak pozytywne, a to dlatego, że dotyczą głównie ludzi, którzy postanowili zamieszkać w Polsce przynajmniej na rok. Wiele osób czasowo przebywa w ojczyźnie, a pracuje poza granicami kraju. W ten sposób dane opublikowane przez statystyków GUS, nie muszą do końca napawać optymizmem.

Emigracja na Wyspy Brytyjskie i do innych państw UE, nadal występuje, choć zjawisko to, nie jest już tak znaczące jak w pierwszych latach po akcesji do wspólnot europejskich. Stale poza granicami Polski przebywa ponad milion polskich obywateli. W Wielkiej Brytanii z zachowaniem meldunku w Polsce żyje około 2,5 miliona ludzi.

Niskie płace hamują powrót Polaków do ojczyzny

Co jest główną przeszkodą uniemożliwiającą powrót w rodzinne strony? Rodacy przebywający na emigracji nie chcą wracać do kraju, głównie z tego powodu, że w kraju nie uzyskaliby satysfakcjonującego wynagrodzenia, w stosunku do tego, co zarabiają pracując w Anglii czy Niemczech.

- Za wynagrodzenie na tym samym stanowisku w Polsce nie mogłabym się utrzymać – podkreśla 32-letnia Monika z Przemyśla, pracownica w jednej z agencji reklamowych. Z tego stanu rzeczy doskonale zdają sobie sprawę polscy pracodawcy. Wzrost poziomu płac jest zbyt wolny, by skłonić emigrantów do powrotu do Polski na stałe. W rezultacie fachowcy mówią, że jedynym możliwym wyjściem jest uzupełnienie braków kadrowych przez sprowadzanie pracowników z Ukrainy.

Ratunkiem tania siła robocza z Ukrainy?

W ubiegłym roku w Polsce pracowało 1,2 miliony Ukraińców. Wymieniona liczba dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych legalnie. NBP w ostatnim czasie przeprowadził badania, z których wynika, że do Polski przybywają głównie mężczyźni, to aż 57 proc. wszystkich przybyszów z Ukrainy. Informacja ta jest o tyle istotna, że wcześniej w takich zestawieniach dominowały kobiety. Zmiana wynika z większego zapotrzebowania przemysłu na pracowników fizycznych, którzy są tani i solidni. Mogą więc wykonać pracę, która pozwoli na wyprodukowanie wyrobów przemysłowych i ich późniejszy eksport do państw starej UE po atrakcyjnych dla zachodniego kupca cenach.

dw