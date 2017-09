Czy pylon reklamowy to konieczność dla Twojej firmy?

Pylony reklamowe, choć stosowane w szeroko rozumianej branży reklamy, marketingu i promocji od wielu lat, bardzo często nie są kojarzone z nazwy, a posługiwanie się nią wśród osób nie zajmujących się tym na co dzień prowadzić może do niezrozumienia oraz konieczności tłumaczenia rozmówcy, czym tak naprawdę jest pylon.

W istocie, aby najlepiej oddać istotę tego nośnik reklamy oraz zobrazować, jak wygląda w rzeczywistości, najprościej jest posłużyć się przykładem stacji benzynowej. Każdy z nas w oczach wyobraźni może wyobrazić sobie jej wygląd. Poza samym budynkiem, w którym zlokalizowana jest kasa oraz część zakupowa, dystrybutorami przeznaczonymi do tankowania paliwa, elementem wyróżniającym w zasadzie każdą funkcjonującą obecnie na rynku stację benzynową jest stojąca przed nią konstrukcja, która informuje kierowców zainteresowanych zakupem benzyny lub ropy o aktualnych cenach poszczególnych paliw płynnych oferowanych właśnie na tej stacji. Od strony czysto technicznej pylon reklamowy składa się w zasadzie z dwóch elementów. Pierwszy z nich stanowi wykonana z metalu konstrukcja nośna, która montowana jest bezpośrednio do podłoża. Na niej natomiast umieszczany jest drugi z elementów konstrukcyjnych – tzw. lico reklamowe, tj. wykonane zazwyczaj z tworzyw sztucznych płyty, na których umieszczona zostaje właściwa treść reklamowa. Coraz częściej pylony reklamowe wyposażane są w instalacje oświetleniowe typu led, co pozwala z jednej strony na uwidocznienie ich w nocy, z drugiej natomiast – na stworzenie ciekawych wizualnie kompozycji świetlnych.

Posłużenie się przykładem stacji reklamowej nie oznacza jednak bynajmniej, aby pylony reklamowe wykorzystywane były wyłącznie w przemyśle paliwowym. W istocie bowiem na ich wykonanie decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców z innych branż, przy czym – zamiast cen paliw umieszczają oni na przygotowanym nośniku zupełnie inne treści marketingowe i reklamowe, w zależności od specyfiki branży. Każda osoba zainteresowana tym nośnikiem reklamy powinna zadać sobie na wstępie jedno podstawowe pytanie. Mianowicie – czy pylon reklamowy jest formą reklamy, która w indywidualnym przypadku przedsiębiorcy rozważającego jego wykonanie sprawdzi się oraz pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów reklamowych i promocyjnych. Oczywistym jest bowiem, że nie w każdym przypadku inwestycja w pylon reklamowy zwróci się i przyniesie wymierny efekt w postaci wzrostu sprzedaży lub większego zainteresowania świadczonymi przez nas usługami. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że pylon – co do zasady – stanowi formę reklamy zewnętrznej (outdoorowej), a jedynie w ramach wyjątku stosowany jest ostatnio wewnątrz wielkopowierzchniowych obiektów (centrum handlowych, wieżowców korporacyjnych, zakładów produkcyjnych itp.). Stąd też nie sprawdzi się on jako forma reklamy u przedsiębiorców, którzy swoją działalność zorganizowali w taki sposób, że nie mają dostępu do zewnętrznej przestrzeni, na której mogliby umieścić konstrukcję, na której umieszczona zostałaby treść reklamowa.

