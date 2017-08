Czy służby wywierały naciski w sprawach polsko-ukraińskich?

PRZEMYŚL, STUBNO. Usiłowano wymusić na wójcie, by wstrzymał demontaż nielegalnego upamiętnienia UPA.

Choć nielegalne upamiętnienie UPA z hruszowickiego (gm. Stubno) cmentarza usunięto już ponad cztery miesiące temu, teraz na jaw wychodzą kolejne, niezbyt chlubne fakty dotyczące tego zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy, na wójta gminy Stubno, Janusza Słabickiego, wywierane były naciski, by wstrzymał legalną rozbiórkę tej samowoli budowlanej, która stała przez ponad 20 lat. Próbowano też wpływać na szefa podkarpackich struktur Ruchu Narodowego, Marka Kulpę, który do rozbiórki doprowadził. Mowa tu o bardzo poważnej instytucji, bo o policji.

Przypomnijmy; nielegalne upamiętnienie ku czci „bohaterów” z OUN/UPA wniesiono na hruszowickim cmentarzu ponad 20 lat temu. Oficjalnie nikt się do niego nie przyznawał, nigdy też nie wydawano zgody na jego powstanie. Mimo to wzbudzająca kontrowersje z oczywistych przyczyn samowola budowlana trwała. Kilka razy dochodziło do jej dewastacji, których sprawców nigdy nie wykryto. Choć wiele mówiło się o tym, że upamiętnienie jest nielegalne, nikt nie próbował doprowadzić do jego usunięcia.

Do czasu, aż sprawę w swoje ręce wziął szef podkarpackich struktur Ruchu Narodowego, Marek Kulpa. W 2014 roku wystąpił on do wójta gminy Stubno z oficjalnym zapytaniem o zasady, na jakich budowla stoi na komunalnym cmentarzu w Hruszowicach. Wójt gminy, Janusz Slabicki, zgodnie z obowiązującym prawem informacji udzielił: w skrócie rzecz ujmując odpisał, że nigdy nie było pozwolenia na tę budowlę, jest niczyja i na dobrą sprawę nie wiadomo, jak to jest, że jest. Kulpa zaczął zatem intensywnie pracować nad tym, by nielegalne upamiętnienie rozebrać w majestacie polskiego prawa. Uzyskał na to wszelkie dokumenty i rozbiórkę zaplanowano na 26 kwietnia.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Monika Kamińska