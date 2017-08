Czy upał spowoduje, że w kranach zabraknie wody?

RZESZÓW. Woda w Wisłoku ma bardzo niski poziom. Miejscami widać w niej wszystko to, czego nie powinno być widać.

Afrykańskie upały, jakie nawiedziły Podkarpacie, i niski stan wody w rzeszowskim Wisłoku zaniepokoił mieszkańców miasta. Co więcej, prognozy długoterminowe mówią o tym, że potworne gorąco potrwa jeszcze co najmniej tydzień, a opadów będzie jak na lekarstwo. Czy w związku z tym tak niski poziom wody na Wisłoku nie spowoduje kłopotów z wodą pitną dla mieszkańców? A mówiąc wprost, czy nie przyjdzie taki dzień, w którym nie będziemy mieli wody w kranach lub dostęp do niej będzie ograniczony? I wreszcie, czy nie popsuje się jej jakość? – pytają nas Czytelnicy.

Szef Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Robert Nędza, zapewnia, że nie będzie żadnych kłopotów. – Poziom wody na ujęciu wody dla mieszkańców Rzeszowa utrzymywany jest przez zaporę. MPWiK partycypuje w kosztach, dlatego ciągły pomiar poziomu wody wyświetlany jest i na zaporze, i przy ujęciu. Jeżeli chodzi o jakość surowca (wody), mamy dobre, satysfakcjonujące parametry. Woda jest codziennie badana i przez nasze laboratorium, i przez sanepid. Chcę przypomnieć, że dwa lata temu upały bez opadów trwały ponad półtora miesiąca i nie było żadnych ograniczeń w użytkowaniu wody np. do podlewania ogródków, żadnego jej racjonowania. Woda nie ma żadnych zakwitów, a zamontowane urządzenia do koagulacji pH i dezynfekcja lampami ultrafioletowymi zdają egzamin. Mieszkańcy mogą spać spokojnie, bo mamy wodę dobrej jakości i brakuje przesłanek do tego, ze jej zabraknie – mówi Robert Nędza.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Anna Moraniec