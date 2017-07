Czy urzędnicy musieli pracować w nocy?

MIELEC. „Noc Magistratu” w ogniu krytyki. „Pracownicy nie byli zadowoleni”.

W ramach ogólnopolskiego akcji „Noc Muzeów” w Mielcu odbyła się… Noc Magistratu. Była to jedyna okazja, by po zmroku zwiedzić zakamarki budynku, zajrzeć do gabinetu prezydenta i dowiedzieć się, jak pracują urzędnicy. Od samego początku akcja jest jednak ironicznie (w najlepszym wypadku) komentowana przez opozycję.

Szczególnie krytycznie przedsięwzięcie oceniają radni miejscy PiS. Jeden z nich, Romuald Rzeszutek, nie szczędzi uszczypliwości pod adresem organizatorów akcji.

- Jeśli pracownicy urzędu są tak obciążeni pracą, a są, to po co urządzamy jakąś „Noc Magistratu”? W jakim celu? Czy dlatego, że urzędnicy mają za mało zajęć? A może za dużo i muszą je wykonywać w nocy? – ironizował Rzeszutek na ostatniej sesji Rady Miasta. – Czy może był to po prostu zabieg czysto propagandowy? Rozmawiałem z kilkoma urzędnikami na ten temat i nie byli zadowoleni. Mi też wydaje mi się, że to nie było potrzebne – oświadczył.

- Oczywiście różnie można do tego podejść. Natomiast wydaje mi się, że była to bardzo dobra promocja naszego urzędu – przekonuje Monika Szczodry, sekretarz miasta. – Odzew ze strony mieszkańców był bardzo pozytywny. Zawitały do nas osoby, które po raz pierwszy przyszły do naszego urzędu. Było dożo dzieci. Przedstawiliśmy im historię miasta, pokazaliśmy wiele zdjęć. Zaprosiliśmy dietetyków, którzy służyli radą, a także sportowców.

Monika Szczodry nie zgadza się z tezą, że urzędnicy musieli pracować w nocy. – To nieprawda – zaznacza. – W akcję została zaangażowana jedynie grupa pracowników. Byli to kierownicy jednostek, prezesi spółek i ewentualnie biuro promocji. Oni nie pracowali, tylko pełnili funkcje informacyjną. Ci urzędnicy, którzy nie chcieli przyjść, po prostu nie przyszli.

Paweł Galek