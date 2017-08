Czy w Rzeszowie będzie „Mieszkanie Plus”?

RZESZÓW. Bank Gospodarstwa Krajowego odrzucił dwie dotychczasowe lokalizacje.

W ubiegłym tygodniu delegacja z ratusza była w Warszawie w sprawie „Mieszkanie Plus”. Bank Gospodarstwa Krajowego odrzucił dwie lokalizacje zaproponowane przez miejskich urzędników, ale jeśli miasto wskaże nową działkę, w centrum miasta, to „Mieszkania Plus” powstaną.

Jesienią 2016 roku ratusz podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego list intencyjny w sprawie realizacji w Rzeszowie programu „Mieszkanie Plus”. Wówczas mówiło się o budowie ok. 160 mieszkań na działce przy ul. Wandy Tarnowskiej. Teraz wiemy już, że ten plan nie zostanie zrealizowany.

- Bank Gospodarstwa Krajowego zadeklarował, że przy dobrej lokalizacji wskazanej przez miasto, BGK przekaże ofertę do budowy Mieszkań Plus – mówił Grzegorz Tarnowski, dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Rzeszowa. – Proponowaliśmy dwie lokalizacje: przy ul. Wandy Tarnowskiej na osiedlu Załęże i przy ul. Potockiego również na os. Załęże. Obie zostały odrzucone ze względu na bliskość oczyszczalni ścieków, choć sygnalizowaliśmy, że oczyszczalnia zostanie całkowicie zmodernizowana, przykryta i nie będzie żadnych uciążliwości – wyjaśnia.

Miasto chce teraz wskazać nową lokalizację, blisko centrum. Jeżeli zostanie ona zaakceptowana przez BGK, to jest deklaracja, że zostaną rozważone również poprzednie działki.

- Na dzisiaj jest pełna determinacja BGK, żeby wejść do Rzeszowa i tutaj współfinansować te mieszkania, natomiast konkretną ofertę przekażą dopiero wtedy, kiedy wskażemy odpowiednie nieruchomości – mówił Tarnowski.

Zdaniem prezydenta Tadeusza Ferenca, miastu zdecydowanie opłaca się wchodzić w ten program. – To są dodatkowe pieniądze. My dajemy grunty – mówił.

Zgoda na wyrzucenie na ulicę

„Mieszkanie Plus” to program budowy mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. Osoba wynajmująca takie mieszkanie miałaby płacić średnio 10 – 20 zł za mkw., a w przypadku docelowego wykupu nieruchomości – od 12 do 24 zł za mkw. Jednak w ostatnim czasie media ogólnopolskie głośno krytykowały program za możliwość łatwiejszego eksmitowania lokatorów bez wyroku sądu. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości mówi, że osoby chcące skorzystać z programu będą musiały notarialnie zrzec się swoich praw lokatorskich i w przypadku eksmisji nie będzie przysługiwał lokal zastępczy, co oznacza, że wylądują na ulicy.

am