Czy zapłacimy za parkowanie przed największym szpitalem w regionie?

RZESZÓW. Były plany budowy parkingów wielopoziomowych obok rzeszowskich szpitali. Na razie nie powstał ani jeden.

Parkowanie obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, w którym rocznie leczy się ponad 35 tysięcy pacjentów z całego regionu, a ponad 150 tysięcy korzysta z pomocy lekarzy przyjmujących w przyszpitalnych poradniach, to koszmar. Problemy z zaparkowaniem mają także chorzy chcący się leczyć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 przy ul. Szopena, który jest największym ośrodkiem onkologicznym w regionie. Rozwiązanie było już na wyciągniecie ręki. Budowę parkingów wpisano w miejscowe plany zagospodarowania. Dlaczego nic się nie dzieje, a pacjenci godzinami szukają miejsca do zaparkowania?

Samochody pacjentów i odwiedzających swoich bliskich w KSW nr 2 stoją wszędzie, wzdłuż jezdni, na chodnikach, trawniku. W zasadzie nie są tu respektowane żadne zasady i przepisy ruchu drogowego, znaki zakazu postoju są całkowicie ignorowane. Gdyby nie ochroniarze auta parkujących utrudniałyby karetkom dojazd do szpitala. – To, co dzieje się tu codziennie to dramat. Regularnie przyjeżdżam do poradni dziecięcej, więc wiem co mówię. Najczęściej wysadzam żonę z córką przed przychodnią, a ja krążę wokół szpitala, by załapać się na miejsce kogoś wyjeżdżającego. Jeżeli się nie uda, zostawiam samochód przed Makro. Dlaczego dyrekcja lecznicy nie pomyśli o budowie dodatkowych miejsc postojowych? – mówi Witold z Boguchwały.

Anna Moraniec