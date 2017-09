Czym charakteryzują się kompleksowe usługi budowlane?

Zmiany jakie zaszły na rynku budowlanym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wywołane między innymi przemianami ustrojowymi, które przeszła Polska w latach 90, zaowocowały modyfikacją podejścia do wykonywania usług budowlanych przez podmioty specjalizujące się w tego rodzaju realizacjach.

Mianowicie, w miejsce zlecanych zazwyczaj sekwencyjnie poszczególnych rodzajów robót budowlanych różnym, niezależnym od siebie wykonawcom, rozpoczęto powierzanie wykonania kompleksowych usług budowlanych jednemu podmiotowi, który od początku do końca wykonywał – samodzielnie lub z wykorzystaniem podwykonawców – powierzone mu prace i roboty budowlane. W taki też sposób inwestor (zlecający) ograniczał swój udział w procesie budowlanym, nie musząc poszukiwać do każdej z kolejnych prac osobnego wykonawcy, który specjalizowałby się w tego rodzaju robotach budowlanych. Opisywany proces odejścia od systemu zleceniowego na korzyść kompleksowego wykonawstwa przyspieszyło pojawienie się na polskim rynku dużych, międzynarodowych firm budowlanych, które w takim właśnie systemie zorganizowały już wiele lat temu swoją działalność. Trudno zresztą byłoby sobie nawet wyobrazić, aby inwestor skomplikowanych obiektów budowlanych samodzielnie dobierał wykonawców do każdego kolejnego etapu prac.

Wykonywanie prac budowlanych w sposób kompleksowy nie jest jednakże charakterystyczne wyłącznie dla dużych inwestycji sięgających dziesiątek, a często nawet setek milionów złotych. W podobny sposób swoją działalność organizują coraz częściej mniejsze firmy budowlane, które – odchodząc od wąskiej specjalizacji – koncentrują swoją działalność na rynku budowlanym na świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W tym celu przedsiębiorcy prowadzący dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu np. układania glazury i terakoty podejmują współpracę z instalatorami osprzętu energetycznego, wodnego i ciepłowniczego, wykonawcami kominków i systemów klimatyzacji, a także podmiotami specjalizującymi się w wykonywaniu robót zewnętrznych i ziemnych. Dzięki temu osoby zamierzające wybudować lub wyremontować dom lub też urządzić i wykończyć posiadane mieszkanie nie muszą w chwili obecnej samodzielnie wyszukiwać wykonawców dla poszczególnych rodzajów prac. Wystarczy wybór jednej z firm budowlanych, która w swojej ofercie posiada kompleksowe usługi budowlane polegające na wykonywaniu remontu (budowy) pod klucz.

Podmioty obejmujące zakresem swojej działalności tego typu inwestycje w sposób kompleksowy i całościowy zajmują się przygotowaniem do wykonania prac, po czym następuje etapowe ich przeprowadzenie. Wykonawca we własnym zakresie podejmuje część z koniecznych robót budowlanych, zlecając wykonanie pozostałych współpracującym z nim podmiotom. Coraz częściej zdarza się także i tak, że przedsiębiorstwa budowlane funkcjonują w formie spółki osobowej (gdzie wspólnikami są specjaliści z różnych dziedzin budownictwa) lub też w formie spółki kapitałowej zatrudniającej pracowników wykwalifikowanych do wykonywania określonych rodzajów prac budowlanych.

