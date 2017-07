Czym jest płatność automatyczna?

Płatności automatyczne (ang. automatic payment) są to płatności wykonywane bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej bądź danych do autoryzacji przelewu. Płatności automatyczne mogą być realizowane na dwa sposoby – jako płatności cykliczne (ang. recurring payment) lub jednym kliknięciem (ang. one click payment).

Płatności cyklicznie są w pełni bezobsługowe. Po zarejestrowaniu usługi, przed terminem płatności, klient otrzymuje informację o tym, że niedługo jego karta zostanie obciążona. Autoryzacja płatności jest zadaniem operatora płatności automatycznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi.

Płatności jednym kliknięciem wymagają potwierdzenia chęci zapłaty, jednak w znacznie uproszczonej formie – dosłownie jednym kliknięciem, np. w przycisk „zapłać” w aplikacji mobilnej czy w sklepie internetowym. Po kliknięciu nastąpi autoryzacja wcześniej podanych danych karty płatniczej i jej obciążenie. Podobnie jak w przypadku płatności cyklicznych, klient może w każdym momencie zrezygnować z usługi.

Płatności automatyczne są niezwykle wygodną formą opłacania comiesięcznych rachunków – po ich zdefiniowaniu na stronie operatora płatności, np. bm.pl, rachunki dosłownie będą płaciły się same, w podanym terminie. Dzięki temu rozwiązaniu, klient nie musi się obawiać, że zapomni o ważnym przelewie za prąd, gaz czy Internet. Jedyne, czego musi pilnować, to posiadanie odpowiednich środków na karcie lub saldzie. Operator płatności przypomina użytkownikowi dzień wcześniej o zbliżającym się terminie przelewu, dzięki czemu klient może uzupełnić ewentualne braki środków na karcie.

Płatności automatyczne oferowane przez Blue Media na stonie bm.pl umożliwiają wykonywanie regularnych przelewów na konta wszystkich najważniejszych operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, Internetu, a także do głównych dostawców prądu oraz większości dostawców gazu. Dodatkowo, dla mieszkańców niektórych miast dostępna jest możliwość automatycznych płatności za wodę bądź czynsz.

Artykuł sponsorowany