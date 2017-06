Dentyści będą w każdej szkole?

BOGUCHWAŁA. Minister zdrowia, wizytując Szkołę Podstawową im gen. S. Maczka, postawił ją na wzór do naśladowania jeżeli chodzi o opiekę stomatologiczną.

Ministerstwo Zdrowia zaniepokojone złym stanem uzębienia (epidemia próchnicy) i ogólnie zdrowia dzieci (otyłość, choroby metaboliczne, skrzywienia kręgosłupa) uruchamia projekt ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

- Chcielibyśmy, żeby w każdej szkole był gabinet zdrowia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym – w większych szkołach stale, a w mniejszych okresowo – będzie dostępna pielęgniarka bądź higienistka, a także żeby w większych szkołach były gabinety stomatologiczne. Te szkoły, które gabinetu mieć nie będą, żeby miały w inny sposób dostęp do opieki stomatologicznej, żeby np. dojeżdżały do nich gabinety na kółkach tzw. dentobusy, które zajmowałyby się zarówno profilaktyką, wczesnym wykrywaniem próchnicy, jak i leczeniem.

Staraniem trzech podmiotów

O szczegółach projektu mówiła Józefa Szczurek-Żelazko, wiceministrem zdrowia. – Koniecznym jest opanowanie epidemii próchnicy. Chcemy również, by uczniowie niepełnosprawni i chorujący przewlekle mieli w szkole zapewnioną opiekę medyczną. Pielęgniarka przebywająca w placówce oświatowej trzy razy w miesiącu to stanowczo za mało – mówiła. Przytoczyła również statystyki, według których ok. 6 proc. dzieci 15-letnich już ma dokonaną ekstrakcję zęba stałego – jest to bardzo niepokojące i w związku z tym musimy odbudować system opieki stomatologicznej nad dziećmi.

Anna Moraniec