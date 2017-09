Dlaczego mówimy małżonkowi: – Żegnaj!

RZESZÓW. Rozwód – nagły koniec czy przewidywalna katastrofa? Zdrady, alkohol i przemoc nie są jedynymi powodami rozwodów w Rzeszowie.

Spadła liczba związków małżeńskich zawartych w Rzeszowie, a rozwodów nieznacznie podskoczyła. – Ślubów w roku 2016 było 941, natomiast w 2015 – 948, czyli tendencja jest spadkowa. Inaczej przedstawia się sytuacja z rozwodami. W ubiegłym roku było ich 329, to o 4 więcej niż 2 lata temu – informuje Andżelika Koprowicz, rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Co jest przyczyną? – Przede wszystkim zmieniła się świadomość kobiet – mówi Małgorzata, 26-letnia rozwódka z Rzeszowa. – Problemów nie zamiata się pod dywan jak niegdyś. Owszem, są różne formy terapii, ale na ogół mężowie nie chcą z nich korzystać, a do tanga trzeba przecież dwojga. My z byłym mężem decyzję o ślubie podjęliśmy zbyt pochopnie, bo ciąża, rodzina naciskała. Pojawiło się małe dziecko, romans się skończył, przerosło nas życie codzienne, wdarła się rutyna. Obydwoje byliśmy nieszczęśliwi. Decyzja o rozstaniu była wspólna, nie żałuję – dorzuca.

- Najczęstszą przyczyną rozwodów od lat jest przede wszystkim zdrada – oświadcza Izabela Pado, adwokat z Rzeszowa. – Jedynie co się zmieniło to to, że nie zdradzają już tylko mężczyźni, kobiety są tak samo winne. Ludzie po prostu nie są ze sobą szczęśliwi, jednak nie mają bodźca, żeby odejść, żyją razem, bo jest wygodnie. Dopiero moment pojawienia się w związku osoby trzeciej staje się czynnikiem mobilizującym do rozwodu. Drugim znaczącym powodem są alkohol i przemoc. Tu także nic nie zmieniło się od lat. Można też nadmienić, że niezgodność charakterów całkiem przekreśla małżeństwo – wymienia pani mecenas.

Małgorzata Miś