Dlaczego nikt nie przerwał koszmaru Maksia i Lenki?!

Czy półroczne niemowlę musiało zginąć, by jego 2,5-letnia siostrzyczka mogła wyzwolić się z rąk oprawcy? Dlaczego nikt nie zareagował w porę, nie przerwał koszmaru dzieci? Te pytania od tygodnia zadaje sobie cała Polska.

Po tragicznych wydarzeniach z ostatniego weekendu uwaga wszystkich rzeszowskich służb: tych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, policji, prokuratury i sądu skierowana jest na jedną rodzinę… Rodzinę, w której od 1,5 roku rozgrywał się dramat maleńkich dzieci. Rodziny, nad którą właśnie te instytucje…. miały sprawować pieczę.

Nie ma chyba nikogo, kim nie wstrząsnęłoby zabójstwo 6-miesięcznego Maksia. Elektryzujące są też ustalenia prokuratury: podejrzany o morderstwo niemowlęcia 40-letni Grzegorz B., znajomy rodziców dziecka, od 1,5 roku miał znęcać się i dręczyć jego 2,5-letnią siostrzyczkę. Horror bezbronnych maleńkich dzieci miał rozgrywać się pod parasolem ochronnym służb odpowiedzialnych za to, by do takich dziecięcych koszmarów właśnie nie dochodziło… Jak to możliwe, skoro przesłanki o tym, że w tej rodzinie może dziać się dzieciom krzywda pojawiły się już wcześniej. Na długo, zanim doszło do tragedii.

Połamane nóżki

Rok temu 1,5-roczna wówczas Lenka trafiła do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie ze złamanymi podudziami obu nóżek. Rodzice twierdzili wówczas, że spadła z huśtawki. – Od początku takie wyjaśnienia rodziców wydawały mi się dziwne – mówi lekarz z oddziału, na który trafiła dziewczynka. – Mechanizm urazu był zbyt dziwny na takie tłumaczenie. Tego typu złamania nie mogły powstać w wyniku upadku z huśtawki, tylko w wyniku uderzenia. Rozmawiałem o tym z rodzicami, ale oni bardzo się wówczas zapierali. Sprawa została zgłoszona na policji. Nie chcieliśmy wypuścić dziecka z oddziału, dopóki nie będzie kontaktu z psychologiem i decyzji odpowiednich służb w tej sprawie. Ostatecznie polecono nam dziecko wydać rodzicom – dodaje.

Jak dowiadujemy się w szpitalu, w karcie malutkiej Lenki pojawiły się już wówczas wpisy o tym, że dziecko ma objawy dziecka maltretowanego. To były pierwsze wpisy pediatry, który widział i zajmował się dziewczynką na izbie przyjęć…

Katarzyna Szczyrek