Dlaczego warto mieć certyfikat ISTQB?

Certyfikat ISTQB to cenny dokument, który potwierdza nasze umiejętności w kierunku testowania oprogramowania – to obecnie najbardziej znana certyfikacja w tej branży, z której korzystają tysiące osób z niemal całego świata. Jeśli chcesz więc potwierdzić swoje umiejętności jako tester lub dopiero stawiasz pierwsze kroki w tej branży, warto zastanowić się nad zdobyciem właśnie tego certyfikatu.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISTQB?

Aby uzyskać certyfikat konieczne jest zaliczenie egzaminu certyfikującego, który może, choć nie musi być poprzedzony odpowiednim kursem. Jednak kiedy się na niego zdecydujemy, szczególnie poprzez akredytowaną firmę, zdobędziemy podstawową wiedzę z testerską, usystematyzujemy swoją wiedzę i ujednolicimy terminologię. Jeśli taką wiedzę już posiadamy i od razu kierujemy swoje kroki na egzamin, będziemy mieli w ręku świadectwo swoich kompetencji, które zwiększa szansę na zatrudnienie na rynku pracy.

Kiedy warto podejść do egzaminu?

Jest to sprawa czysto indywidualna. Niektórzy testerzy polecają podchodzić do egzaminu po kilku latach pracy w zawodzie – pozwala to na spojrzenie na swoją pracę z innej perspektywy, być może również na zdobycie nowych umiejętności. Do egzaminów jednak podchodzi dużo osób, które dopiero marzą o karierze w IT i chcą zostać testerami w przyszłości – odpowiedni kurs ma im pomóc zdobyć podstawową wiedzę, a zdobyty certyfikat – pierwszą pracę w zawodzie. Oba podejścia mają swoje wady i zalety, ale wszystko zależy od indywidualnych możliwości każdego uczestnika.

Jak otrzymać certyfikat?

Aby otrzymać certyfikat ISTQB należy zdać egzamin certyfikujący. Jeśli jesteśmy początkujący w branży, mamy niewielkie doświadczenie lub przerwę w pracy w zawodzie, najlepiej jest skorzystać ze specjalnie opracowanego kursu, z odpowiednią akredytacją, który usystematyzuje naszą wiedzę i da niemal pewność, że egzamin zaliczymy z sukcesem.

Zdobycie certyfikatu ISTQB pozwala na dalszy rozwój kariery w kierunku testera oprogramowania, niezależnie od tego, czy dopiero stawiamy pierwsze kroki w tej branży, czy mamy już jakieś doświadczenie. Dobrze opracowany kurs przekaże niezbędną wiedzę laikom i usystematyzuje wiedzę tym początkujących i średnio-zaawansowanym. Zdobyty certyfikat będzie ważnym argumentem w rozmowie o pracę czy podwyżkę na obecnym stanowisku.

Artykuł sponsorowany