Doczekali się swojej stacji pogotowia

PADEW NARODOWA. Teraz karetka powinna zdążyć już na czas…

Po kilkunastu latach oczekiwań w Padwi Narodowej utworzono filę Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. To historyczna chwila dla tej peryferyjnej, położonej na pograniczu powiatów tarnobrzeskiego i mieleckiego, gminy. Do tej pory karetka z Mielca, aby dojechać do Padwi, musiała pokonać ok. 20 km. Bywało, że czas dojazdu zajmował dłużej, a, jak wiadomo, każda sekunda w takich sytuacjach jest na wagę życia.

Podstacja pogotowia, którą otwarto w piątek (30.06.), pracuje już całodobowo. Jej bazą jest odnowiony budynek dawnego ośrodka zdrowia. Znajdują się w nim pomieszczenia dla pracowników pogotowia wraz zapleczem socjalnym i specjalistycznym sprzętem, który pozwoli odbierać sygnał z dyspozytorni. Koszty (720 tys. zł) inwestycji pokryła gmina.

Też i dla mieszkańców sąsiednich powiatów

Część z tych pieniędzy trafiła również na budowę garażu. Stoi w nim już pełni wyposażony nowoczesny ambulans, który będzie obsługiwał mieszkańców Padwi i okolic. Pojazd został zakupiony za ponad 620 tys. zł. Pieniądze te wyłożył powiat mielecki. Karetka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt łączności cyfrowej i komplet urządzeń medycznych.

Co istotne, z nowej podstacji pogotowia ratunkowego korzystać będą nie tylko padewianie, ale także mieszkańcy sąsiednich powiatów tarnobrzeskiego i kolbuszowskiego.

- W stanie zagrożenie życia osoby, tak jak dotychczas, będą dzwoniły pod nr 112 lub 999 – informuje Paweł Pazdan, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. – Te zgłoszenia trafią do Mielca, do skoncentrowanej dyspozytorni medycznej, skąd natychmiast drogą radiową, telefoniczną i systemem internetowym przekazane zostaną do różnych podstacji, w tym również do Padwi Narodowej. Dany zespół odbierze takie zgłoszenie i jeżeli będzie miał do czynienia z zagrożeniem życia, w ciągu minuty wyrusza do akcji ratowniczej.

Paweł Galek