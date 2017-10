Domo czy Massimo – wybór należy do Ciebie

Dwa systemy modułowe, dwa różne modele mebli. Co je łączy? Elegancki wygląd, komfort użytkowania, wysoka jakość i możliwość stworzenia indywidualnego zestawu wypoczynkowego, dopasowanego do potrzeb całej rodziny. Zarówno DOMO jak i MASSIMO ładnie prezentują się w przestronnych wnętrzach – czyli tam, gdzie jest dużo wolnej przestrzeni, meble mogą idealnie się w nią wtopić. Co je różni? Przede wszystkim design i stylistyka. To, na który z tych systemów się zdecydujesz, będzie zależało od Twojego gustu oraz tego, w jaki sposób chcesz zagospodarować wnętrze salonu i z jakich funkcji mebli będziesz korzystać.

DOMO

Dzięki systemowi modułowemu DOMO możesz puścić wodze fantazji i wykreować swój przytulny kącik wypoczynkowy – dwusiedziskową sofę, narożnik w kształcie litery L lub rozłożysty układ w kształcie litery U. Bardzo ważną cechą tego modelu są ruchome zagłówki, które możesz dopasować do konkretnej pozycji ciała i wykonywanej czynności. Jeśli masz pragnienie spędzenia kilku dłuższych chwil z lekturą, zagłówki ustawisz w taki sposób, aby kark i głowa miały swobodne oparcie. Natomiast trochę inaczej wyprofilujesz je do popołudniowej drzemki czy podczas rozmowy z gośćmi.

Pragniesz w końcu porządnie wypocząć? System modułowy DOMO oferuje Ci wyjątkowy fotel z FUNKCJĄ RELAKSU (sterowanie manualne lub elektryczne), zapewniając maksimum komfortowego wypoczynku. Delikatne, miękkie skórzane obicie oraz możliwość zmiany kąta nachylenia oparcia i podnóżka bez konieczności wstawania z mebla i dopasowania tym samym mebla do ulubionej pozycji ciała, , są gwarantem niezapomnianych chwil w zaciszu własnego salonu.

Jeśli chcesz zapewnić sobie jeszcze więcej wygody, a meblom dodać funkcjonalności, możesz uzupełnić sofę o bar ze schowkiem na różne drobiazgi (w Domo przybiera on postać wysuwanej szuflady) i cieszyć się możliwością spędzania miłego czasu, np. z ulubioną lekturą i dobrą kawą. Nie będziesz już więcej myśleć, gdzie postawić filiżankę, czy o tym, aby odłożyć książkę na półkę. Możesz ją schować do schowka, aby zawsze była w zasięgu ręki albo położyć na blacie. Barek posłuży Ci więc także jako przydatny zgrabny stolik i zagospodarujesz go wedle własnych preferencji.

Jeśli odwiedzą Cię niespodziewani goście, komfortowo ich przenocujesz, jeśli wyposażysz swój narożnik w FUNKCJĘ SPANIA oraz obszerny schowek na pościel. Często możliwość rozłożenia kanapy okazuje się bardzo przydatna i mocno zbawienna, dlatego warto dodać tę funkcję do swojego zestawu.

Narożniki i sofy w systemie modułowym DOMO posiadają drewniane, eleganckie nóżki, które mogą mieć preferowaną przez Ciebie barwę, wybraną z wzornika dostępnego w salonach meblowych. Istnieje także możliwość wyboru obicia (skóra lub tkanina).

MASSIMO

Tak samo, jak w systemie modułowym DOMO, na poziomie konfiguracji możesz wybrać liczbę, rodzaj i rozmieszczenie poszczególnych brył, aby finalnie cieszyć się idealną sofą lub narożnikiem. Massimo – to meble wyjątkowe, odznaczające się nowoczesnym wzornictwem i bardzo funkcjonalne. Na pierwszy rzut oka można w nich dostrzec elegancję i szyk, a z drugiej strony, innowacyjność dostosowaną do codziennych potrzeb całej rodziny. Zachwyca na pewno delikatność obicia oraz miękkość siedziska, w które można się po prostu „zapaść”, oddając pełnemu relaksowi. Bardzo przydatne są ruchome zagłówki, które ustawisz pod takim kątem nachylenia, jaki najbardziej będzie ci odpowiadał. Dzięki temu udogodnieniu oglądanie telewizji czy lektura prasy przyniesie Ci jeszcze więcej przyjemności. FUNKCJA RELAKSU pozwoli Ci na idealny wypoczynek w miękkim fotelu, który sterowany jest manualnie lub za pomocą sensorów elektrycznych. W takim fotelu kąt nachylenia oparcia i podnóżka zmienisz wedle upodobań i potrzeb chwili.Czyli maksimum odprężenia. To jednak nie wszystko. Aby Twój relaks był pełniejszy system modułowy MASSIMO oferuje także ruchome podłokietniki oraz wysuwane elektrycznie siedzisko. Jeśli potrzebujesz więcej wygodnego miejsca dla siebie i bliskich, jest to bardzo przydatna funkcja.

System modułowy MASSIMO to także idealne rozwiązanie dla melomanów, gdyż istnieje możliwość uzupełnienia swojego mebla o bar z panelem audio. Panel ten wyposażony jest w wejście USB i głośniki, dzięki czemu możesz delektować się ulubioną muzyką, kiedy tylko chcesz i w najdogodniejszej dla siebie pozycji. Pewnie dla młodszych domowników będzie to miejsce wyjątkowe i często zajmowane, np. podczas nauki czy surfowania po Internecie.

BAR to także ciekawe rozwiązanie, nie tylko dla smakoszy trunków. Bar w Massimo ma ruchomy drewniany blat, który posłuży Ci jako podręczny stolik i jednocześnie miejsce do odstawienia np. laptopa, filiżanek z kawą czy innych podręcznych przedmiotów (pilotów, książek, gazet). W schowku pod blatem możesz umieścić kubki, szklanki oraz różne drobiazgi, czyli to co chcesz mieć zawsze w zasięgu ręki.

Jeśli wybierzesz FUNKCJĘ SPANIA oraz bryłę z obszernym schowkiem na pościel, narożnik MASSIMO sprawdzi się jako wygodny mebel wypoczynkowy oraz idealne miejsce do przenocowania bliskich czy zaproszonych gości.

Tak samo, jak w przypadku systemu modułowego DOMO, możesz wybrać rodzaj obicia oraz wybarwienie drewnianych nóżek z wzornika dostępnego w sklepach meblowych.

Zarówno meble MASSIMO jak i DOMO zachwycą Cię elegancją i funkcjonalnością. Różnią je drobne, aczkolwiek dla niektórych bardzo ważne, szczegóły.

Artykuł sponsorowany