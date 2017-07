Domy prefabrykowane – co warto o nich wiedzieć?

Gdy poszukujemy pomysłu na swój wymarzony dom, warto wziąć pod uwagę rożne technologie budowlane. Wiadomo, że w Polsce największym zainteresowaniem cieszą się budynki murowane, ale do dyspozycji mamy też inne. Ciekawą sugestią jest dom prefabrykowany – czym się charakteryzuje?

Budowa domu prefabrykowanego jest przede wszystkim znacznie łatwiejsza i szybsza niż domu tradycyjnego. To wobec tego świetna propozycja dla tych osób, którym zależy na szybszej przeprowadzce na swoje. Jednak szybkość nie jest jedyną zaletą tych domów. Co jeszcze powinniśmy o nich wiedzieć?

Dom prefabrykowany od specjalistycznej firmy

Aktualnie nie możemy tak po prostu zakupić projektu domu prefabrykowanego. Ich projektowaniem i realizacją trudnią się doświadczone w tym zakresie firmy, które oferują kompleksową obsługę dla swoich klientów.

Najwięcej producentów posiada w swojej ofercie domy typu „kanadyjczyk”, które mają konstrukcję szkieletową. Elementy onstrukcyjne produkuje się w fabryce, a następnie na placu budowy składa się je ze sobą. Domy tego rodzaju buduje się z wykorzystaniem specjalnego drewna oraz trwałych łączników systemowych. Oprócz tego możemy spotkać się również z domami prefabrykowanymi wykonanymi z elementów żelbetowych ocieplanych styropianem czy z keramzytobetonu.

Zaawansowane systemy prefabrykacji pozwalają na stworzenie kompletnych ścian budynków, wraz z zamontowanymi oknami, drzwiami, które wykończone są zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Taki dom można postawić w kilka dni na wcześniej wykonanym fundamencie. Zwykle do wyboru mamy gotowe projekty domów, ale coraz więcej producentów oferuje też możliwość dopasowania projektu do potrzeb klienta. Co więcej, możemy też zamówić usługę wykończenia „pod klucz”.

Gdzie możemy zamówić dom z prefabrykatu?

Technologia ta nie jest w Polsce jeszcze rozpowszechniona, dlatego firm, które realizują projekty domów prefabrykowanych jest jeszcze niewiele. Ich adresy możemy znaleźć już teraz w internecie i zapoznać się z dostępnymi projektami oraz kosztorysami. Warto w tym celu skorzystać z porównywarki projektów domów dostępnej na Pracownia Projekty domów dom.pl

Jeśli chodzi o ceny, są one zależne głównie od metrażu domu jednorodzinnego. Za budynek mający około 100 metrów kwadratowych zapłacimy w stanie surowym otwartym około 170 000 złotych, a surowym zamkniętym – około 200 000 złotych. Stan surowy zamknięty z instalacjami to wydatek rzędu 240 000 złotych, natomiast w stanie deweloperskim kompletnym około 280 000 złotych.

Zatem jeśli zależy ci na szybkości, dom prefabrykowany może być strzałem w dziesiątkę. Warto bliżej zapoznać się z tą technologią!

Artykuł promocyjny