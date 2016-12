Drzewo na swojej posesji wytniesz bez zezwolenia

PODKARPACIE. Obecnie kary za nielegalne usunięcie drzewa są horrendalnie wysokie.

Od stycznia 2017 roku wreszcie na prywatnej posesji będzie można wycinać bez zezwolenia drzewa i krzewy. Jeszcze do końca bieżącego roku za nielegalną wycinkę będą nakładane kary finansowe.

Zmiany zapisano w znowelizowanej ustawie o ochronie środowiska. W przyszłym roku na swojej działce będziemy mogli wyciąć drzewa. Nie będzie trzeba w tej sprawie występować z wnioskiem do urzędu gminy. Jest jednak jeden warunek – jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i chce ściąć drzewo, to musi mieć na to pozwolenie wydane przez samorząd.

Całkowitej samowolce mają zapobiegać rady gminy i miast. Będą mogły podejmować uchwały o charakterze prawa miejscowego, w których określą, w jakich przypadkach nie chcą, by obowiązywały zezwolenia na wycinkę drzew na swoim terenie. Gmina będzie wydawać pozwolenie, uwzględniając kryteria: gatunek, wiek drzew i czy są wpisane do rejestru ochrony zadrzewień. Jeżeli firma na swoim terenie chce wyciąć drzewo, to musi uzyskać zezwolenie.

Znowelizowana ustawa przewiduje, że to rady gmin, a nie Ministerstwo Środowiska będą w swojej uchwale ustalać stawki opłat za wycinkę dla przedsiębiorców. Mają one być zróżnicowane ze względu na rodzaj lub gatunek drzew i krzewów oraz obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewów (rosnących w skupisku).

Dotąd nawet 131 tys. zł kary

W 2017 r. stawki opłat dla firm za wycinkę nie mogą jednak przekroczyć 500 zł dla drzew, a dla krzewów – 200 zł. W 2016 roku te opłaty zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska są o wiele wyższe, nawet 17 tys. zł, a zdarza się, że i 131 tys. zł. Dla przykładu – w bieżącym roku maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm np. powyżej 100 cm obwodu pnia wynoszą 772,94 zł. Jeżeli jeszcze w grudniu bez zezwolenia na swojej posesji wytniemy takie drzewo, to zapłacimy karę – dwa razy wyższą niż ta opłata – 1545,88 zł.

Według obecnych przepisów, które obowiązują do końca grudnia, właściciel działki nie musi mieć zezwolenia na wycinkę, gdy na wysokości 5 cm obwód pnia nie przekroczy 25 cm. Obwód: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego nie może przekroczyć 35 cm.

Takie zmiany w przepisach oznaczają, że skoro nie będzie zezwoleń na wycinkę drzew dla prywatnych osób, nie będzie także horrendalnie wysokich kar za ich nielegalną wycinkę.

Mariusz Andres