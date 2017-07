Dwa miliony do podziału

TARNOBRZEG. Mamy harmonogram Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Już po raz piąty Tarnobrzeg realizuje tzw. budżet obywatelski. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwa miliony złotych, za które zostaną zrealizowane osiedlowe i ogólnomiejskie pomysły.

Wiemy już kto może zgłaszać projekty, kiedy zostaną one zweryfikowane i kiedy będzie można na nie głosować. Jest trochę zmian w porównaniu z wcześniejszymi zasadami, które obowiązywały przy ustalaniu podziału środków na Tarnobrzeski Budżet Obywatelski.

Co pozostaje bez zmian?

Do konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego, które polegają na zgłaszaniu i głosowaniu na projekty można zgłosić pomysły: ogólnomiejski rozumiany, jako projekt służący mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczy on potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla i który przyczynia się do społeczno- gospodarczego rozwoju miasta lub projekt osiedlowy – rozumiany, jako projekt, który ze względu na zakres lub właściwości zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla Tarnobrzega. Zgłoszenia projektu należy dokonać w terminie do 31 lipca.

Łącznie na projekty, które zostaną zrealizowane miasto przeznaczy 2 mln zł. 400 tys. na projekt ogólnomiejski i 1,6 mln z podziałem na 16 osiedli po 100 tysięcy na pomysły osiedlowe.

Pod projektem musi być podpisanych 15 osób. Należy pamiętać, że inwestycje z TBO mogą być realizowane tylko na gruncie gminnym i nie mogą stać w sprzeczności z przepisami, które obowiązują na terenie miasta, m.in. planem zagospodarowania terenu.

Od 1 do 31 sierpnia nastąpi weryfikacja zgłoszonych projektów. Do 15 września nastąpi ogłoszenie zweryfikowanych projektów, a w dniach 1 i 8 października odbędzie się głosowanie.

Co zmieniono?

Do 12 października zaplanowano ogłoszenie wyników głosowania, w którym w tym roku będą mogły wziąć udział nie tylko osoby pełnoletnie. Głosowanie na budżet obywatelski to bowiem rodzaj konsultacji społecznych, a w nich udział ma prawo wziąć każdy.

Małgorzata Rokoszewska