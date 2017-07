Dwa razy więcej pacjentów usuwa zaćmę poza granicami kraju

PODKARPACIE. Coraz więcej pacjentów jedzie na zabieg usunięcia zaćmy za granicę. NFZ za to płaci, więc pieniądze wypływają z kraju coraz szerszym strumieniem.

Dysproporcje między oczekiwaniem na zabiegi w Polsce i Europie są dramatycznie różne. Na usunięcie zaćmy czekamy w regionie od kilku miesięcy do kilku lat. W Niemczech czy Holandii miesiąc – dwa. Przygraniczne kliniki w Czechach wręcz dostosowały swoje usługi do naszych potrzeb, zatrudniając polskojęzycznych pracowników oraz organizując transport. Koszty operacji (dzięki temu, że cena jest podobna do polskiej) prawie w całości pokrywa NFZ.

W 2016 roku POW NFZ wydał 40 decyzji dotyczących zgody na zabieg usunięcia zaćmy. O ile jednak w I półroczu 2016 wydano ich 13, to w I półroczu 2017 tych zgód było już 28. Porównując oba półrocza nastąpił ponad 2-krotny wzrost wydanych decyzji. Cena za zaćmę w 2017 r. wynosi: niepowikłana: 2 112,04 zł, powikłana 2 308,51 zł – mówi Marek Jakubowicz, rzecznik POW NFZ w Rzeszowie.

Dyrektywa transgraniczna dała nam możliwość leczenia się poza granicami Polski. Jeżeli chodzi o zabiegi nie wymagające pobytu w szpitalu dłużej niż jeden dzień nie potrzebna jest zgoda NFZ. Trudno się dziwić, że coraz więcej pacjentów z tego przywileju korzysta. Szkoda tylko, że za wyjeżdżającymi z kraju płyną pieniądze, które zasilają produkt krajowy brutto innych państw. Powinno być to sygnałem, że coś trzeba zrobić z kolejkami na usunięcie zaćmy.

17 520 pacjentów w kolejce

Obecnie do usunięcia zaćmy czeka na Podkarpaciu 17 520 pacjentów, zapisanych w kolejce do 15 placówek oferujących zabieg. W październiku wejdzie jednak sieć szpitali, do której nie weszło 6 z nich. Będą oczywiście mogły startować w konkursach, ale czy dostaną kontrakty, w jakiej wysokości nikt nie wie. Może być tak, że pacjenci z ośrodków, które nie dostaną pieniędzy z NFZ będą musieli przenieść się do placówek mających kontrakt i pewnie spadną tam na koniec listy. Liczba chętnych na wyjazd za granicę może więc wzrosnąć.

