Dworzec lokalny przeniosą na ul. Grottgera

RZESZÓW. Trudno będzie zmieścić wszystkie autobusy na placu dworca głównego PKS.

Od 1 września Dworzec Komunikacji Lokalnej zostanie przeniesiony na Dworzec PKS przy ul. Grottgera. Podróżni będą od piątku wyjeżdżać z nowego miejsca, bo pod wiaduktem Śląskim, gdzie mieści się dworzec lokalny, rozpoczną się roboty przy jego przebudowie. Plac przy Grottgera jest jednak za mały na dodatkowe autobusy.

O czasowym wyłączeniu Dworca Komunikacji Lokalnej zdecydował Zarząd Transportu Miejskiego. Autobusy PKS-u od 1 września nie mają też już możliwości korzystania z sąsiadujących z tym dworcem przystanków, dlatego kursy będą realizowane z ul. Grottgera do odwołania.

- Przenosiny autobusów z dworca lokalnego zakłócą organizację ruchu na dworcu przy ul. Grottgera – mówi Piotr Olszewski, prezes PKS Rzeszów. – Będzie tam zatrzymywać się więcej autobusów niż dotąd. Ale musimy sobie z tym problemem poradzić.

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie na placu dworca głównego PKS-u przy ul. Grottgera będą się zatrzymywać autobusy, które dotąd jeździły z dworca lokalnego. Czy na piątek zostaną przygotowane oddzielne stanowiska dla tych nowych w tym miejscu kursów? Może się okazać, że zabraknie tam miejsc postojowych dla autobusów, bo już teraz jest tam tłoczno. W pierwszy dzień nowego roku szkolnego na dworcu przy ul. Grottgera może dojść do chaosu, gdyż tego dnia do domu odjadą setki uczniów. Trudno będzie się też pomieścić wszystkim autobusom w godzinach szczytu.

Informacje o przenosinach dworca lokalnego są wywieszone na dworcu głównym przy ul. Grottgera. Podróżni z nowego miejsca będą odjeżdżać do jesieni 2018 r. Taki bowiem ustalono termin zakończenia przebudowy dworca pod wiaduktem Śląskim.

Miasto, które zarządza Dworcem Komunikacji Lokalnej, podpisało już umowę z firmą ML System, która podjęła się przebudowy tego dworca. Koszt inwestycji to ok. 20 mln zł. Wybudowany tam zostanie dwukondygnacyjny pawilon dla pasażerów z poczekalnią o powierzchni do 200 mkw. wraz z kasami biletowymi, pomieszczeniami do obsługi dworca, pomieszczeniami socjalnymi dla kierowców autobusów. Na terenie dworca ułożona zostanie nowa nawierzchnia, wybudowany zostanie parking oraz stanowiska dla podróżnych.

Mariusz Andres