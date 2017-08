Dworzec lokalny przeniosą w trzy miejsca?

RZESZÓW. W drugiej połowie września rozpocznie się przebudowa rzeszowskiego Dworca Lokalnego (dawny dworzec podmiejski PKS) pod wiaduktem Śląskim.

Plac w tym rejonie miasta dla podróżnych będzie zamknięty do jesieni 2018 r. W związku z tym zaproponowano… trzy nowe lokalizacje dla tego dworca, z których będzie można odjeżdżać.

Jeszcze w lipcu Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, poinformowała, że tymczasowy dworzec autobusowy miałby być przeniesiony na tyły Dworca Głównego PKS przy ul. Grottgera, tam gdzie obecnie jest skład węgla. Proponowano też inne miejsce – parking przy ul. Pułaskiego, obok przebudowywanych basenów ROSiR. Jednak wycofano się z tych pomysłów.

Okazało się, że władze miasta, które zarządzają terenem Dworca Lokalnego, zaproponowały inne rozwiązania. Autobusy PKS czasowo miałyby korzystać z Dworca Głównego przy ul. Grottgera. Cześć autobusów innych przewoźników – jak informuje Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa – miałaby odjeżdżać z placu przed dworcem kolejowym, a kolejne z obecnego terenu dworca pod wiaduktem Śląskim, który będzie przebudowywany tylko w części.

Czy lokalizacja tymczasowego Dworca Lokalnego PKS na dworcu przy ul. Grottgera to dobre rozwiązanie? – zapytaliśmy zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej.

- W ubiegłym tygodniu były wstępne rozmowy na temat lokalizacji tymczasowego Dworca Lokalnego na dworcu głównym przy ul. Grottgera – mówi Piotr Olszewski, prezes PKS Rzeszów. – Jednak nic mi oficjalnie nie wiadomo, że tam właśnie będą się zatrzymywały autobusy. Gdyby jednak tak się stało, to z powodu braku miejsca na Dworcu Głównym, w stu procentach nie mogłyby być odprawiane autobusy, które teraz zabierają pasażerów spod wiaduktu Śląskiego.

Miasto podpisało już umowę z firmą ML System, która zajmie się przebudową rzeszowskiego Dworca Lokalnego. Koszt tej inwestycji to 20 mln zł. Zanim jednak rozpoczną się prace pod wiaduktem Śląskim, obecny dworzec musi być przeniesiony w inne miejsce. Przebudowa dworca potrwa do jesieni 2018 r. Wybudowany zostanie dwukondygnacyjny pawilon dla pasażerów z poczekalnią o powierzchni do 200 mkw. wraz z kasami biletowymi, pomieszczeniami dla obsługi dworca, pomieszczeniami socjalnymi dla kierowców autobusów. Na terenie dworca ułożona zostanie nowa nawierzchnia, wybudowany zostanie parking oraz nowe stanowiska dla podróżnych.

Mariusz Andres