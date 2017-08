Dworzec Lokalny zostanie tymczasowo przeniesiony… tuż obok

RZESZÓW. Nowy dworzec pod wiaduktem Śląskim ma być gotowy do końca 2018 roku.

Po wielu dyskusjach i rozważaniach miasto zdecydowało się przenieść obecnie funkcjonujący pod wiaduktem Śląskim Dworzec Lokalny na sąsiadujące ulice Borelowskiego i Kasprowicza. Ma to zniwelować ewentualne zamieszanie spowodowane przenosinami i umożliwić wykonywanie prac firmie, która zbuduje nowy Dworzec Lokalny.

- 11 sierpnia została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą przebudowy Dworca Lokalnego. Wykonawcą jest konsorcjum firm ML System i Asseco Poland – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Wykonawca zmieścił się w zaplanowanej kwocie i za zbudowanie nowego Dworca Lokalnego zgarnie 20 mln zł.

- Pierwsza rada budowy już się odbyła. Ustalono, że dworzec lokalny zostanie, zgodnie z sugestią Miejskiego Zarządu Dróg, przeniesiony na ulice Kasprowicza i Borelowskiego. Obecnie procedowany jest projekt organizacji ruchu na tych dwóch ulicach. Ul. Kasprowicza będzie zamknięta i przeznaczona do jednokierunkowego ruchu dla autobusów. Na ul. Kasprowicza wyznaczono już 3 przystanki. Będą one miały wiaty, utwardzone perony. Dwie wiaty ustawiamy również na płycie, która w przyszłości będzie przeznaczona na parking „Kiss & Ride”. Tymczasowo będzie również zawieszona strefa płatnego parkowania przy ulicy Bolerowskiego, bo pod wiaduktem wskazane jest, żeby było miejsce na odprawy dla autobusów dalekobieżnych i Polskiego Busa. Zagospodarujemy również zatokę przy zachodniej stronie ul. Borelowskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Jałowego będzie to służyło dla wysiadających – dodaje Kowalska.

Z dworca znikną autobusy PKS, które będą musiały się pomieścić na swoim dworcu. Miasto zrezygnowało z wcześniejszych koncepcji, czyli m.in. przeniesienia dworca na należącą do PSK działkę, gdzie znajduje się skład węgla, jednak nie udało się przejąć tego terenu.

Lada moment ruszy budowa nowego dworca. Powstanie nowoczesny dwukondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się nie tylko poczekalnia z prawdziwego zdarzenia, ale też punkt informacyjny, przechowalnia bagażu, dyżurka i nowe toalety. Budynek będzie zasilany energią słońca z paneli fotowoltaicznych. Na peronach staną elektroniczne tablice skoordynowane z istniejącym w Rzeszowie elektronicznym systemem, a także miejsca postojowe dla rowerów.

am