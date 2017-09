- Dyktator Korei nie jest szaleńcem

SuperWywiad z prof. Piotrem Kłodkowskim, orientalistą, byłym ambasadorem Polski w Indiach.

- Będzie wojna?

- Jedni i drudzy trwają w mocnym uścisku. Obserwujemy pokaz siły Koreańczyków, Amerykanie też nie chcą ustąpić, każda ze stron pragnie pokazać, że kontroluje sytuację. Ale z historii wiemy, że czasem sprawy wymykają się spod kontroli… Podczas mojego pobytu w Korei Północnej w 2016 roku miejscowi podkreślali, że od czasu zakończenia wojny koreańskiej w połowie XX wieku, Północ na nikogo nie napadła. Ciężko zbić ten argument.

- Kim Dzong Un pręży muskuły, Donald Trump krzyczy o zniszczeniu dyktatury. To wszystko teatr?

- Polityka jest pewnego rodzaju teatrem, ale to nie są fałszywe kostiumy. Korea Północna posiada arsenał nuklearny i nawet jeśli bezpośrednio nie zagraża Stanom Zjednoczonym, to ich sojusznikom już tak. Wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć jak blisko znajduje się Seul. Północ jest w stanie dokonać w stolicy Korei Południowej ogromnych zniszczeń. Co prawda, koszty konfliktu byłyby gigantyczne, on się nikomu nie opłaca, ale nie zapominajmy, że I wojna światowa wybuchła, choć mało kto jej pragnął. Kimowie stworzyli w Korei Północnej państwo orwellowskie, jednak byli pod ogromnym wrażeniem upadku dyktatur w Libii czy Iraku. To był dla nich sygnał, żeby pod żadnym pozorem nie ustąpić i za nic nie oddać władzy. Kim Dzong II, ojciec panującego obecnie Kim Dzong Una, do tego stopnia był zszokowany rozstrzelaniem Nicolae Ceausescu i jego żony Eleny, że postanowił uczynić ze swojego kraju potęgę atomową. Na wypadek, gdyby ktoś podniósł rękę na Koreę Północną.

- Kim Dzong Un to szaleniec czy wytrawny gracz?

- Jego dziadek i ojciec szaleńcami nie byli, on też nie jest. Kim Dzong Un kończył szkoły w Szwajcarii, zna angielski i francuski. To zimny, wyrachowany gracz, którego jedynym celem jest zachowanie władzy. Gwarancją jest posiadanie broni nuklearnej i gigantycznej, blisko 1,5-milionowej armii.

- Kim Dzong Un jest po trzydziestce, zna Europę, jego żona modnie się ubiera. Nie mógłby wpuścić do kraju trochę powietrza?

- Ależ wpuścił. Ten kraj wygląda zupełnie inaczej, niż w latach 90., gdy po upadku ZSRR załamała się gospodarka i doszło w Korei Północnej do klęski głodu. Mamy więc zespoły muzyczne na wysokim poziomie, najwyższej klasy cyrkowców, ośrodek narciarski jakby żywcem przeniesiony ze Szwajcarii. To prawda, że z tych dóbr korzysta klasa uprzywilejowana, ale one istnieją. Sto tysięcy Koreańczyków z Północy pracuje poza granicami swojego kraju. Ciężko w to uwierzyć, lecz jeszcze do połowy lat 70. na Północy był wyższy standard życia niż na Południu.

- Kobiety na rowerach pan widział albo w minispódniczkach? Kim Dzong Un łaskawie zezwolił…

- Na ulicach Pjongjangu widziałem najnowsze modele samochodów. Ci, którzy są u władzy, robią zakupy – podobnie jak obcokrajowcy – w specjalnych sklepach, takich naszych dawnych peweksach. Płaci się tam dolarami, euro albo chińskimi juanami. Do zwykłych sklepów przyjezdni nie są wpuszczani, władza nie chwali się pustymi półkami. O szczerej rozmowie z mieszkańcami Korei Północnej też może pan zapomnieć. Łatwo sobie zresztą wyobrazić, co mógłby pan od nich usłyszeć. W metrze spotka pan szary tłum, ludzie nie patrzą sobie w oczy, unikają kontaktu. Mimo wszystko Pjongjang robi dobre wrażenie.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA