Dynowskie Liceum

Dynowskie Liceum łączy dydaktykę z wychowaniem, a nauczyciele zawsze stawiają uczniów na pierwszym miejscu, zapewniając im wszechstronny rozwój, dbając o ich bezpieczeństwo.

Troska o właściwe wychowanie powierzonej młodzieży, wysoki poziom nauczania i dobre imię szkoły towarzyszyło i od zawsze towarzyszy wszelkim podejmowanym wspólnie działaniom. Z dumą możemy powiedzieć, że Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej to prawdziwa kuźnia talentów, w której najlepszymi kowalami swojego losu są uczniowie. Pod okiem doświadczonych nauczycieli mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a efektem udanej współpracy są liczne sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach.

W tym roku szkolnym uczennica klasy IIb otrzymała tytuł laureata XV Ogólnopolskiej Olimpiady znajomości Afryki. Uczennice klasy II c, pisząc projekt, zakwalifikowały się na obrady XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który odbył się 1 czerwca. Grupa teatralna „Magiaˮ, zdobyła I miejsce na Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie wystawiając „Dziadyˮ w języku niemieckim. Uczniowie klasy II c napisali również i wydali swój własny tomik opowiadań z ciekawymi ilustracjami, biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Misja książkiˮ. Do innych sukcesów uczniów można zaliczyć III Miejsce w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierniˮ, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Kultura wsi. Moja kulturaˮ, IV miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Biblijnym, II miejsce i wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Podkarpacka Tęczaˮ, I miejsce w VII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno- Logicznego, I miejsce w etapie regionalnym TURBOLANDESKUNDE – Die Schweiz, finał VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Mamy także liczne sukcesy sportowe, od 10 lat zdobywamy I miejsce w powiatowej Licealidzie i czołowe miejsca w województwie. Nie sposób wymienić wszystkich konkursów, w których młodzież naszego liceum wzięła udział i odniosła sukcesy, warto natomiast nadmienić o innych formach działalności sprzyjających rozwojowi talentów i zainteresowań uczniów, np. o kabarecie, który w naszej szkole ma piękną historię, zespole muzycznym, dla którego został zakupiony nowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający, formacjach tanecznych SHADOW i FLOW oraz zespole tańca, który przygotowuje układy taneczne na imprezy szkolne i środowiskowe, kole szachistów, przyrodników, sekcjach sportowych, kole artystycznym. W szkole funkcjonuje także grupa dziennikarska, która wydaje gazetkę IV Pawilon. W trosce o uczniów, o ich dobre samopoczucie oraz atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, szkoła udostępnia na co dzień salę gimnastyczną, siłownię, pracownię multimedialną z kilkunastoma stoiskami komputerowymi, nowocześnie urządzoną i bogato wyposażoną bibliotekę szkolną, do której, dzięki wygranemu projektowi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakupione zostały najnowsze pozycje beletrystyczne, biografie, poradniki oraz literatura naukowa za 12 tys. zł. Z myślą o potrzebach uczniów, oczekiwaniach rodziców a także obecnym rynku pracy, szkoła ciągle dostosowuje swoją ofertę edukacyjną. W związku z tym, oprócz stałych kierunków kształcenia, w tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę o klasę o profilu wojskowo – sportowym. Uczniowie od września tego roku będą mogli korzystać z nowoczesnej strzelnicy oraz dwóch nowych wielofunkcyjnych boisk zewnętrznych ze sztuczną nawierzchnią i siłowni zewnętrznej.

Dla tych uczniów, którzy wybierają dotychczasowe kierunki kształcenia, mamy też ciekawe propozycję modułów uzupełniających wiedzę po klasie pierwszej np. język angielski w biznesie, język łaciński w naukach medycznych, sporty walki, podstawy grafiki komputerowej, elementy ekonomii.