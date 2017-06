Dyrektorka z Urzędu Miasta ukarana za mobbing

RZESZÓW. Po naszym artykule, który ukazał się 2 czerwca br. w weekendowym wydaniu Super Nowości, sprawą zainteresował się Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie.

Dyrektor Wydziału Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa została ukarana naganą za nieodpowiednie zachowanie względem pracowników. Jak wynika z naszych informacji, pani dyrektor miała odzywać się do pracowników wulgarnie, bez szacunku. Miało nawet dochodzić do zastraszania. Obecnie w wydziale trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Przypomnijmy, że 22 maja mąż jednej z pracownic wydziału po rozmowie z prezydentem złożył na zachowanie pani dyrektor oficjalną skargę. Prezydent dzień później powołał Komisję Antymobbingową, która miała sprawę wyjaśnić. Kilku pracowników przyznało, że w wydziale dochodzi do konfliktów i różnych niewłaściwych zachowań. Na wniosek komisji pani dyrektor na piśmie dostała zarzuty wraz z karą porządkową nagany.

- W piątek prezydent Ferenc spotkał się ze wszystkimi pracownikami wydziału, żeby omówić sprawę. Również to, że część osób zamiast skierować się z problemem bezpośrednio do pana prezydenta, to stało się tak, że temat znalazł się w mediach. Sprawa jest zamknięta, mam nadzieję, że wszyscy ułożą sobie współpracę tak, aby nie było szkody dla działalności urzędu miasta – mówił Marcin Stopa, sekretarz Urzędu Miasta Rzeszowa.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Blanka Szlachcińska