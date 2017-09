Dzieci niepełnosprawne nie będą izolowane w domach

RZESZÓW. Kuratorium Oświaty dementuje nieprawdziwe informacje krążące w Internecie na temat nauczania indywidualnego.

Wielu rodziców zbulwersowały informacje pojawiające się w Internecie o tym, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dzieci niepełnosprawne będą zmuszone do pozostania w domach, a co za tym idzie, będą odseparowane od grup rówieśniczych.

- Nic bardziej mylnego – odpiera zarzuty Marek Zaleśny z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. – Są dwie ścieżki wsparcia Pierwsza jest dla dzieci niepełnosprawnych, po przebytych chorobach, urazach lub kontuzjach. Druga zaś dla dzieci, które zdiagnozowane są przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i przykładowo borykają się z autyzmem, niedowidzą lub niedosłyszą – dementuje nieprawdziwe informacje Marek Zaleśny.

Jak tłumaczy Marek Zaleśny, nowością jest to, że uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzyma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego z uwagi na to, że jego stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do placówki, będzie realizował program edukacyjny w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego kondycja ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Za organizacje pracy nauczycieli odpowiada dyrektor danej placówki, który ma obowiązek zapewnienia dziecku ciągłości nauki oraz dostosować program edukacyjny do jego potrzeb. W przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami jak na przykład Zespół Aspergera, dyrektor musi zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Dodatkowo, dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane takie zajęcia. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie .

Obowiązkiem nauczycieli jest bliska współpraca z terapeutą pozaszkolnym oraz z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, jest to wyspecjalizowana kadra ponieważ niedopuszczalne jest to aby takie dziecko było prowadzone przez nieprzeszkolonego pedagoga.

Małgorzata Miś