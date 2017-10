Emeryci nie dostaną 500plus?

KRAJ, PODKARPACIE. Nadal nie wiadomo, co z jednorazowym świadczeniem dla najuboższych seniorów.

Od kilku miesięcy sporo mówi się o jednorazowym (w ciągu roku) dodatku pieniężnym dla seniorów, którzy otrzymują najniższe świadczenia emerytalne. Jak się okazuje wdrożenie w życie programu „500plus dla emerytów” może być zagrożone, szczególnie po ostatnich słowach szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej, która przyznała, że nic w kwestii ewentualnego bonusu nie jest jeszcze przesądzone. Pytanie więc, czy seniorzy będą musieli pożegnać się z marzeniami o dodatkowym zastrzyku gotówki?

Z danych rzeszowskiego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale 2017 roku przeciętna miesięczna emerytura na Podkarpaciu wyniosła 1896,91 zł. Jest to najniższa średnia ze wszystkich województw w kraju, co tylko potwierdza wątpliwą kondycję finansową seniorów w regionie. – Pracujemy nad rozwiązaniem, które poprawiłoby sytuację najbiedniejszych emerytów – zapowiedziała min. Rafalska, podkreślając w innej wypowiedzi, że żadne wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Czy może to oznaczać, że emeryci m.in. z Podkarpacia nie otrzymają dodatku w postaci 500 zł?

- Jest spora grupa osób korzystających z emerytur – wyjaśnia Roman Jakim, rzeszowski radny z ramienia PiS. – Nie mają oni jednak godnego życia – dodaje. Pieniądze ze świadczenia miałyby tę sytuację nieco poprawić. Nie wiadomo jednak, czy w resorcie znajdą się na to środki, szczególnie mając na uwadze niedawne przywrócenie wieku emerytalnego.

- Każde pieniądze, jakie się dostaje, to forma pomocy, tylko pytanie, czy nas na nią stać – mówi Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta z PO. – Czy program obciążyłby budżet? Na to pytanie mogliby odpowiedzieć tylko fachowcy – dodaje. Świadczenie miałoby przysługiwać seniorom, których emerytura nie przekracza 1,5 tys. zł brutto. Nie wiadomo jeszcze, czy kwota 500 zł jest ostatecznym rozwiązaniem.

