Emeryci też dostaną 500 plus?

KRAJ, PODKARPACIE. Rząd chce wspomóc najuboższych emerytów i rencistów jednorazową zapomogą w wysokości 500 zł rocznie. Jest wstępny projekt.

Świadczenie miałoby być wypłacane emerytom i rencistom już od 2018 r. Beneficjenci dostawaliby je raz w roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, a nie co miesiąc, jak 500 plus skierowane do rodzin.

- Po wprowadzeniu 500 plus rodziny robią lepsze zakupy, bo ich sytuacja finansowa poprawiła się, a osoby starsze liczą dziś każdy grosz. W wielu rozmowach z emerytami, którzy dostają najniższe świadczenia, przewija się wątek, że taki jednorazowy zastrzyk finansowy pozwoliłby im na niewielkie inwestycje, zrobienie remontu, zakup sprzętu, bo na bieżąco nie są w stanie oszczędzać – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Aby świadczenie weszło w życie tak, jak jest planowane, pieniądze na jego pokrycie muszą zostać zapisane w ustawie budżetowej na 2018 r. Resort finansów, który nad tym pracuje obecnie, szacuje, że sfinansowanie nowego dodatku będzie kosztowało 2,5 mld zł.

Anna Moraniec