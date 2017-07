Europa zjedzie na Podpromie

AKROBATYKA SPORTOWA. MISTRZOSTWA EUROPY. Stolica Podkarpacia zorganizuje imprezę, w której udział weźmie ponad 1200 sportowców.



Rzeszów kolejny raz będzie stolicą akrobatyki sportowej. Po Drużynowych Mistrzostwach Starego Kontynentu, które odbyły się w 2010 r. oraz Pucharze Świata sprzed roku, już jesienią br. hala na Podpromiu gościć będzie uczestników 28. mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 10 – 22 października. O przyznanie mistrzostw, Polska rywalizowała z Danią i Izraelem. Aplikacja Rzeszowa, okazała się najlepsza, dzięki m.in. rekomendacji prezydenta miasta, a także uznanej marce, jaką już stolica regionu zdążyła sobie wyrobić, przy okazji organizacji wcześniejszych akrobatycznych imprez w hali na Podpromiu. – Decyzja o przyznaniu Rzeszowowi mistrzostw zapadła w październiku 2015 r., na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Gimnastycznej. Niemal od razu ruszyły intensywne przygotowania do imprezy, na czele których stanął 19-osobowy lokalny komitet organizacyjny. Pozyskano już pierwszych sponsorów, powstała oficjalna strona internetowa, zaakceptowane zostały logo i medale mistrzostw, jak również zarezerwowane miejsca w hotelach. – Pierwsi sportowcy zjawią się w rzeszowskiej hali już 10 października, kiedy to rozpoczną się oficjalne treningi, poprzedzające decydującą o medalach rywalizację – wyjaśnia Tadeusz Kaplita, prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie. Organizatorzy mistrzostw liczą na wsparcie ze strony rzeszowskiego ratusza zakupu planszy akrobatycznej (podobną przed ubiegłorocznym PŚ zakupił urząd marszałkowski woj. podkarpackiego), jak również na objęcie przez prezydenta miasta obiecanego wcześniej patronatu nad mistrzostwami (takowy objął już marszałek województwa i wojewoda podkarpacki) – To będzie największa impreza akrobatyczna, jaką Rzeszów gościł do tej pory. Szacujemy, że weźmie w niej udział około 1200 – 1300 sportowców z całej Europy – informuje Kaplita. Walka o prymat na Starym Kontynencie będzie się toczyć zarówno w gronie seniorów, jak też i juniorów oraz w poszczególnych grupach wiekowych. Obecnie do Rzeszowa docierają już zgłoszenia pierwszych ekip, wśród których nie zabraknie także zespołów z Podkarpacia. – W listopadzie ubiegłego roku oraz w marcu br., w Rzeszowie odbyły się posiedzenia 7-osobowej Komisji Technicznej UEG, która wizytowała hotele i halę i która bardzo wysoko oceniła stopień zaawansowania przygotowań do imprezy, która z pewnością rozsławi cały nasz region, zarówno w Polsce, jak i Europie – zgodnie przekonują organizatorzy październikowych mistrzostw.

mj