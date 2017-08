Fin zamyka kadrę Asseco Resovii

PLUSLIGA. 23-letni Elviss Krastins podpisał kontrakt z ekipą z Rzeszowa.

Asseco Resovia pozyskała już czwartego przyjmującego i tym samym zamknęła już kadrę na nowy sezon. Jest nim 23-letni Fin Elviss Krastins, który ze swoją reprezentacją walczyć będzie w środę w Krakowie w barażu o ćwierćfinał Euro z Bułgarią.

Mierzący 192 cm wzrostu Krastins urodził się na Łotwie (Sigulda), ale swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w Finlandii za namową ojca Uģisa, byłego zawodnika, a potem szkoleniowca (pracował m.in. z reprezentacją Łotwy czy ostatnio z ukraińskim zespołem Barkom-Kazhany Lwów). Pierwszym klubem Elvissa Krastinsa był fiński Perungan Poikien Rovaniemi, gdzie grającym trenerem był jego ojciec. Później obaj przenieśli się do Vammalan Lentopallo, gdzie nowy przyjmujący Asseco Resovii występował sześć lat. W ub. sezonie reprezentował belgijski TopVolley Callant Antwerpia, który zakończył rozgrywki na czwartym miejscu. Młody przyjmujący w reprezentacji Finlandii zadebiutował przed czteroma laty w meczu przeciwko Słowacji. Największe sukcesy odnosił w lidze fińskiej: dwa mistrzostwa, dwa wicemistrzostwa i dwa brązowe medal. W ekipie Asseco Resovii zastąpi Johna Gordona Perrina, który mimo ważnego kontraktu z zespołem z Rzeszowa postanowił przenieść się do klubu z Pekinu.

We wtorek odbyło się spotkanie z okazji podsumowania 5 lat kooperacji Klubu i Galerii Rzeszów, podczas którego prezes klubu Bartosz Górski poinformował, że zainteresowanie siatkówką mimo słabego ub. sezonu nie maleje. – Kibice są z zespołem na dobre i złe i zarezerwowali do tej pory 2600 karnetów na nowy sezon, co jest na tym etapie lepszym wynikiem niż w ub. roku – mówi Górski. W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy (brakowało tylko Bartłomieja Lemańskiego, Thibaulta Rossarda, Dominika Depowskiego oraz nowego nabytku z Finlandii) i sztab trenerski. – Zakończyliśmy już etap przygotowań fizycznych i rozpoczęliśmy kolejny już stricte siatkarski z piłkami. Teraz bardziej poznaję możliwości zawodników, ich zachowanie itd. Atmosfera jest bardzo dobra i wszystko przebiega zgodnie z planem. Od piątku rozpoczynamy gry kontrole. Pierwszą będzie spotkanie na Podpromiu z zespołem z Zawiercia, na który zapraszamy kibiców. Treningi również są otwarte dla kibiców – mówił włoski szkoleniowiec Asseco Resovii, Roberto Serniotti.

