Folklor nie jest już obciachem (ZDJĘCIA)

TARNOBRZEG. Tłumy widzów wzięły udział w I Nocy Świętojańskiej na Zamku Dzikowskim.

Cudownie ciepła noc, piękne dziewczyny w ludowych strojach, wspaniały chór, świetni tancerze, wokaliści i instrumentaliści. 23 czerwca na dziedzińcu Zamku Dzikowskiego można się było poczuć jak w ludowej baśni sprzed wielu, wielu lat.

Niezwykła atmosferę udało się osiągnąć pomysłodawcom I Nocy Świętojańskiej na Zamku Dzikowskim. Wszystko tego wieczoru wyglądało inaczej niż zwykle. Pięknie oświetlony zamek, plenerowa scena, miejsca dla widzów i zaproszonych gości, którzy pomiędzy występami tancerzy i wokalistów snuli „tarnobrzeskie historyje”. A wśród tych, którzy przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie byli m.in. Bronisława Dusak, nauczycielka i opiekun chóru Dzikowianie, który miała przyjemność prowadzić aż przez 14 lat.

- To były wspaniałe czasy. Owszem, nasze próby i wyjazdy odbywały się kosztem wolnego czasu i kosztem rodziny, ale naprawdę warto było to robić. Młodzież, która z nami występowała była wspaniała, zaangażowana, pełna entuzjazmu. Poziom tego zespołu nie ustępował niczym słynnemu Mazowszu. Tak jak oni mieliśmy przepiękne stroje, które służą chórowi do dziś i repertuar, który prezentowaliśmy nie tylko w wielu zakątkach Polski, ale i zagranicą. Dziś folklor nie jest już obciachem i cieszmy się tym i pielęgnujmy to nasze wielkie ludowe dziedzictwo – mówiła Bronisława Dusak.

W Noc Świętojańską na Zamku Dzikowskim wystąpili także tancerze Studia Tańca i Ruchu Fram, Siarkopolanie, chór Dzikowianie oraz byli i obecni soliści Studia Piosenki Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Publiczność nie skąpiła braw.

Impreza nowa, ale mamy nadzieję, że będzie kontynuowana i przyszłoroczne wakacje także rozpoczną się na tak wysokim kulturalnym poziomie jak te, których się właśnie doczekaliśmy.

mrok