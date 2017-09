Gdzie jest prezydent Mielca?

MIELEC. Jest oficjalny komunikat na temat stanu zdrowia Daniela Kozdęby.

To, że prezydent Daniel Kozdęba od wielu miesięcy zmaga się z ciężką chorobą, było w Mielcu tajemnicą poliszynela. Każdy o tym wiedział, ale brakowało w tej sprawie konkretnych informacji. Jeśli już jakieś były – zarówno ze strony Urzędu Miasta, jak i samego prezydenta – to były one lakoniczne. Do czasu. Magistrat wystosował w poniedziałek (11 bm.) komunikat, z którego wynika, że prezydent leczy się w mieleckim szpitalu.

Wiadomo, że od dłuższego czasu prezydent Daniel Kozdęba walczy z poważną chorobą. W ub.r. poddał się operacji chirurgicznej głowy. Do pracy w magistracie wrócił w grudniu ub.r., ale po pół roku znowu musiał opuścić swój prezydencki fotel. Do dziś jest na zwolnieniu zdrowotnym. Kiedy wróci do magistratu? – Niestety, nie jestem w stanie tego autorytatywnie powiedzieć. Chcę się wykurować do końca – powiedział nam prezydent.

„Zdrowie prezydenta to sprawa publiczna”

W Urzędzie Miasta zastępują go jego dwaj zastępcy: Jan Myśliwiec i Tadeusz Siemek. Zdaniem Andrzeja Talarka, znanego mieleckiego blogera, taki stan dłużej trwać nie może, bo cierpi na tym Mielec. – Nie interesuje mnie, na co choruje prezydent, ale czy będzie w stanie pełnić swój urząd – zastrzega felietonista. – Bez gospodarza Mielec coraz szybciej będzie się „zapadał” – przekonuje i wskazuje przy tym na inwestycje, które ulegają komplikacji.

- Mówi się, że wokół prezydenta rozgrywa się paskudna gra o następstwo – twierdzi Talarek. – Słyszę, że celowo jest namawiany do nieskładania rezygnacji, bo wielu byłoby to nie na rękę. W mieście mówią również, że jego bliscy współpracownicy szykują się do skoku na stanowisko. I nie mówi się w tym kontekście o wiceprezydentach – dodaje felietonista.

„W mieleckim szpitalu walczy z infekcją”

Mieszkańcy w kwestii stanu zdrowia są podzieleni. Jedni uważają, że to jego prywatna zdrowia, inni – że nie. Koniec końców Urząd Miasta wystosował oświadczenie w tej sprawie.

- „Pan prezydent przebywa obecnie w Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Jest to związane z infekcją, którą zdiagnozowano u niego w minionym tygodniu – czytamy w komunikacie magistratu. – Na obecnym etapie proces leczenia daje pozytywne efekty. W ciągu kilku najbliższych tygodni planuje kontynuację leczenia. Zarówno rehabilitacja, jak i dalsza terapia jest niezbędnym warunkiem jego powrotu do zdrowia po operacji, jaką przeszedł w czerwcu br. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy dla pana prezydenta”.

Paweł Galek