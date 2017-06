Gdzie przeniosą się autobusy z Dworca Lokalnego?

RZESZÓW. Prace projektowe, a później budowlane mają ruszyć jeszcze tego lata.

Miasto przygotowuje się do wielkiej przebudowy Dworca Lokalnego, który mieści się pod Wiaduktem Śląskim w Rzeszowie. Pasażerowie linii autobusowych, które kursują z tego miejsca są zaniepokojeni, co się z nimi stanie. Dokąd miejscy urzędnicy przeniosą tymczasowo dworzec?

- Codziennie z Czarnej Sędziszowskiej dojeżdżam do Rzeszowa. Autobus zatrzymuje się i rusza właśnie z byłego dworca podmiejskiego. Nie wiem gdzie, jak daleko będę musiał jechać na inny dworzec, żeby móc jeździć do pracy. Cały czas nie ma żadnej informacji, co się stanie z przewoźnikami i pasażerami na czas remontu dworca. Obawiam się, że dworzec tymczasowy zostanie przeniesiony zbyt daleko od centrum i będę musiał np. zwalniać się wcześniej z pracy, żeby zdążyć na autobus, a to dla mnie niemożliwe – martwi się Mariusz, nasz stały Czytelnik.

Jak powiedziała Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, miasto szuka na razie terenu, na który mogłoby tymczasowo przenieść Dworzec Lokalny.

- Nie mogę jeszcze wskazać żadnej lokalizacji. Na pewno poinformujemy pasażerów z odpowiednim wyprzedzeniem – mówi nam.

Dworzec gotowy w rok?

Planowany termin zakończenia tego zadania przypada na koniec 2018 roku. Jednak miejscy urzędnicy chcą, żeby dworzec był gotowy na przyszłe wakacje. Do 21 czerwca firmy, które chcą zaprojektować i wybudować nowy Dworzec Lokalny mogą składać swoje oferty. Później, jeśli zgłoszą się chętni spełniający wymagania, miasto rozstrzygnie przetarg i wybierze wykonawcę.

- Jeśli w lipcu podpiszemy umowę, to firma od razu weźmie się za projektowanie, a później remontowanie i budowę Dworca Lokalnego – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Od strony północno-zachodniej powstanie całkowicie nowy budynek dworca, w którym zlokalizowane zostaną: poczekalnia dla pasażerów, kasy biletowe, pomieszczenia dla obsługi dworca, pomieszczenia socjalne dla kierowców autobusów, a także pomieszczenia techniczne dla potrzeb teleinformatycznej obsługi dworca. Powstanie też nowy plac dworcowy i perony. Inwestycję szacuje się na 13 mln zł.

Blanka Szlachcińska