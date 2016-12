Gimnazja zostaną przekształcone lub włączone do innych szkół

RZESZÓW. W związku z reformą oświaty wydział edukacji przygotował wstępną propozycję sieci gimnazjów.

Gimnazjum nr 1 przy ul. Pułaskiego od września miałoby być włączone do Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości. Ten zespół szkół obecnie mieści się przy ul. Miłocińskiej, ale w przyszłym roku ma być przeniesiony do budynku gimnazjum przy ul. Pułaskiego. Gimnazjum przy tej ulicy funkcjonowałoby do 2019 roku, gdy zakończy się nauka uczniów ostatnich roczników. Nauczyciele takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się i chcą, żeby placówka została przekształcona w szkołę podstawową.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Rzeszowie przygotował propozycję sieci szkół, która dotyczy przekształceń gimnazjów lub ich włączenia w inne szkoły. To wstępne plany. W styczniu propozycja zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty, które będzie musiało w ciągu 21 dni odesłać decyzję akceptującą sieć gimnazjów lub też nie. Do końca marca radni miejscy podejmą uchwałę w tej sprawie.

Nauczyciele z Gimnazjum nr 1 protestują przeciw pomysłowi władz miasta, które chcą, żeby w budynku tej szkoły był Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. Ich zdaniem, powinna tam być szkoła podstawowa. Interweniowali w tej sprawie u kuratora oświaty i prezydenta Rzeszowa.

- Przy tworzeniu sieci gimnazjów patrzyliśmy perspektywicznie, uwzględniając 2019 rok, gdy przestaną istnieć gimnazja – mówi Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. – Nauczyciele z Gimnazjum nr 1 chcą, żeby ich szkoła została przemianowana w podstawówkę. Nie biorą jednak pod uwagę, że w oddziałach tej placówki byłoby zaledwie 12, 15 i 18 uczniów. Tak wynika z danych demograficznych sięgających aż do 2023 roku.

Jak będzie z innymi gimnazjami? Gimnazjum nr 2 przy ul. Szopena mieści się w tym samym budynku co III Liceum Ogólnokształcące. Ma ono być – zgodnie z propozycją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta – włączone do III LO. Podobnie będzie z Gimnazjum nr 3 przy ul. Wyspiańskiego. Będzie tam VIII LO. Gimnazja nr 7, 8 i 10 mają być przekształcone w szkoły podstawowe. Gimnazjum nr 9 z oddziałami dwujęzycznymi zamieni się w LO z oddziałami dwujęzycznymi. Natomiast w budynku Gimnazjum nr 6 przy ul. Wicentego Pola ma być Zespół Szkół Energetycznych, który obecnie mieści się przy ul. Dąbrowskiego.

Mariusz Andres