Gminny radny w areszcie śledczym z 17 zarzutami

FREDROPOL, RZESZÓW. Celnik i radny w jednym podejrzany m.in. o przemyt papierosów i branie łapówek.

Nawet na 10 lat może trafić za kratki 42-letni Sebastian P., któremu Prokuratura Krajowa zarzuca aż 17 przestępstw. W chwili zatrzymania P. funkcjonowała jeszcze Służba Celna i to jej funkcjonariuszem był 42- latek. Co ciekawe, mężczyzna jest także radnym gminy Fredropol. Lista zarzutów wobec niego jest długa. Mowa przede wszystkim o jego udziale w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Ukrainy, a także przyjmowaniu łapówek, przekraczaniu uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przestępstwach skarbowych.

Sebastian P. wszystko to zdołał popełnić w stosunkowo krótkim czasie, bo od lutego 2012 roku do kwietnia roku 2013. Prokuratura nie zdradza, jak długo P. był „pod lupą” śledczych, wiadomo natomiast, że jest kolejnym zatrzymanym w związku z tą grupą przestępczą. Mężczyzna już w lutym trafił do aresztu śledczego, na razie na 3 miesiące, konkretnie do 22 maja.

Funkcjonariusz został zawieszony

W chwili zatrzymania P. funkcjonowała jeszcze Służba Celna i to jej funkcjonariuszem był 42-latek. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, miał służyć na medyckim przejściu granicznym oraz na „kolejówce”. Natychmiast po zatrzymaniu został przez dyrektora przemyskiej Izby Celnej, Jadwigę Zenowicz, zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych na 3 miesiące.

- Zatrzymanie funkcjonariusza było wynikiem prowadzonej od dłuższego czasu współpracy Izby Celnej w Przemyślu z Prokuraturą oraz Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej – wyjaśnia rachm. Edyta Chabowska z biura prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. – Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy żadnych dodatkowych informacji – dodaje. u śledczego, na razie na 3 miesiące, konkretnie do 22 maja.

Monika Kamińska