Godziny otwarcia rzeszowskich sklepów w Wigilię

RZESZÓW. W tym roku duże sieciowe sklepy zamkną drzwi o godz. 14 lub 15.

Mieszkańców Rzeszowa w pełni ogarnął szał przedświątecznych zakupów. Świadczą o tym choćby długie kolejki do kas sklepowych. Nawet z najlepiej przygotowaną listą zakupów nie da się zaplanować wszystkiego. Do której godziny będą czynne sklepy w Wigilię?

W Rzeszowie, podobnie jak w innych polskich miastach, w Wigilię większość sklepów będzie otwarta do godz. 14. Jest to efekt pracy związkowców Solidarności, którzy od wielu lat prowadzą akcję „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”.

- W tym roku większość sieci sklepów spożywczych i galerii handlowych zamyka się o godzinie 14, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Naszą akcję prowadzimy od 10 lat, nakłaniając i prosząc pracodawców o to, żeby wcześniej zamykali swoje sklepy. W tym roku mogę powiedzieć, że w końcu przyniosła ona oczekiwany efekt – mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

Jak długo czynne będą sklepy w Wigilię?

Większość marketów zrezygnowała z pracy do późnego wieczora. Duże sieciowe sklepy typu: Lidl, Biedronka, Tesco, Delikatesy Frac czy Społem, zamkną drzwi już o godz. 14. Dłużej popracują za to pracownicy sklepów: Carrefour oraz E. Leclerc, bo do godz. 15.

Ostatnie zakupy i upominki gwiazdkowe w Centrum Handlowym Plaza można robić do godz. 15, podobnie jak w galeriach: Graffica, Millenium Hall (supermarket Piotr i Paweł w tym dniu czyny będzie w godz. 8.30 – 15.30) oraz Pasaż Rzeszów. Najkrócej, bo do godz. 13, czynne będzie Centrum Handlowe Nowy Świat.

af