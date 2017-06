Hala Podpromie z aleją gwiazd

RZESZÓW. Inwestycja jest szacowana na ok. 30 mln zł.

Jesienią mają ruszyć prace przy przebudowie Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego w Rzeszowie. Miasto ma już pozwolenie na budowę. Architekt musi jeszcze wprowadzić kilka zmian, m.in. Aleję Gwiazd Siatkówki, która ma upamiętnić najwybitniejszych zawodników.

- W ubiegłym tygodniu firma Archimedia z Poznania spotkała się z władzami miasta. Projekt budowlany i projekt wykonawczy jest już gotowy. Do końca tygodnia architekci mają wprowadzić jeszcze kilka kosmetycznych zmian – słyszymy w ratuszu. Jak będzie wyglądała hala Podpromie po przebudowie?

Obecnie na trybunach mogą zasiadać 4304 osoby. Hala po rozbudowie ma mieć trybuny, które pomieszczą 6700 osób, w tym 900 miejsc w strefie VIP. Ma być ona przeznaczona do oglądania meczów z zamkniętych boksów, ale także na otwartych miejscach w wydzielonej części widowni. Widzowie będą mieć jeszcze lepszy wgląd w to, co dzieje się na boisku. Trybuny będą lepiej wyprofilowane i przybliżone do boiska. Architektom zależało na tym, żeby uzyskać efekt kotła, niezwykłego klimatu, który robią kibice. Powstanie również specjalna strefa dla dziennikarzy. Będą mogli zatrzymać sportowców schodzących z boiska na krótką rozmowę i zdjęcia robione przez fotoreporterów. Zbudowana zostanie też nowa sala konferencyjna, a także zaplecze odnowy biologicznej i siłownie. W sali konferencyjnej operatorzy kamer będą mogli nagrywać mecz w taki sposób, żeby nie przeszkadzać kibicom. Od strony południowej planowany jest kompleks gastronomiczny, który będzie czynny nie tylko w czasie rozgrywek. W rozbudowanej hali nie zabraknie też zaplecza odnowy biologicznej i siłowni. To umożliwi sportowcom trenowanie na miejscu w jeszcze lepszych warunkach.

Dodatkowo przy hali powstanie Aleja Gwiazd Siatkówki. W ten sposób urzędnicy chcą upamiętnić najwybitniejszych zawodników, zwłaszcza, że wielu było i jest związanych z Rzeszowem.

Na przełomie czerwca i lipca miasto ogłosi przetarg na remont hali. Prace rozpoczną się jesienią. – Prace mają nie przeszkadzać w rozgrywkach. Szacuje się, że może to kosztować do 30 mln zł. Dokładne koszty rozbudowy hali będą znane dopiero, gdy rozstrzygnie się przetarg – słyszymy w ratuszu.

