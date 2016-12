Hala Podpromie z opóźnieniem

RZESZÓW. Dokumentacja przebudowy hali ma być gotowa wiosną.

Budżet na 2017 rok został na ostatniej sesji przyjęty przez Radę Miasta Rzeszowa. Choć jeszcze w tym roku prezydent Tadeusz Ferenc obiecywał, że w październiku będzie gotowa dokumentacja na rozbudowę hali Podpromie, a prace zakończą się w 2018 roku, to w budżecie na przyszły rok nie ma na ten cel żadnych pieniędzy. Co ze sztandarową sportową inwestycją?

Jeszcze miesiąc temu w Wieloletniej Prognozie Finansowej były zapisane pieniądze na 2017 rok na rozbudowę hali. W budżecie miasta na 2017 rok jednak tych pieniędzy już nie ma. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok jest zaplanowane 8,2 mln zł, a na 2019 rok 21,3 mln zł. Przesunięcie środków zostało zrobione ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania – czytamy w projekcie WPF.

- Na razie ściągnęliśmy te pieniądze z przyszłorocznego budżetu, bo nie chcemy blokować środków finansowych, bo i tak tego nie wydamy w przyszłym roku. Dokumentacja będzie gotowa na wiosnę, a główne płatności będą nie w przyszłym, tylko jeszcze następnym, 2018 roku – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Miejscy urzędnicy zapewniają, że jeśli będzie taka potrzeba, to te środki znów zostaną przesunięte na 2017 rok. Wiosną będzie gotowa dokumentacja przebudowy hali, później miasto ogłosi przetarg na wykonanie robót, zostanie wyłoniony wykonawca i zaczną się pierwsze prace.

Większe trybuny

Hala po rozbudowie ma mieć trybuny, które pomieszczą 6700 osób, w tym 900 miejsc VIP. Nowa widownia ma zapewnić jeszcze lepszą widoczność publice. Trybuny będą lepiej wyprofilowane i przybliżone do boiska. Powstanie również specjalna strefa dla dziennikarzy, którzy będą mogli zatrzymać sportowców schodzących z boiska na krótką rozmowę. Zbudowana zostanie też nowa sala konferencyjna, a także zaplecze odnowy biologicznej i siłownie. Od strony południowej planowany jest kompleks gastronomiczny, który będzie czynny nie tylko w czasie rozgrywek. Projektem rozbudowy hali zajmuje się firma Archimedia Poznań. To koszt 658 tys. zł. Prace mają nie przeszkadzać w rozgrywkach. Zakończenie inwestycji planowane było na 2018 rok, ale najprawdopodobniej inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 roku. Dokładne koszty rozbudowy hali będą znane dopiero, gdy zakończą się prace nad dokumentacją. Szacuje się, że może to kosztować do 30 mln zł.

Blanka Szlachcińska