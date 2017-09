Handlował rodakami, wpadł w Polsce

KORCZOWA. Groźny ukraiński przestępca został zatrzymany na przejściu granicznym w Korczowej.

Mężczyzna jak gdyby nigdy nic zgłosił się do odprawy granicznej. Tymczasem kontrolujący go funkcjonariusze SG ustalili, że podróżnego poszukuje Europejskim Nakazem Aresztowania hiszpański wymiar sprawiedliwości. Ukrainiec miał, według niego, należeć do grupy przestępczej trudniącej się m.in. handlem ludźmi. Według naszych informacji, mogło chodzić o sprzedawanie na zachód Europy ukraińskich kobiet do domów publicznych. Mężczyzna jest też, według hiszpańskich danych, osobą niebezpieczną.

Przestępcę natychmiast zatrzymano i przekazano przemyskiej Prokuraturze Okręgowej.

Tylko w tym roku strażnicy graniczni z BiOSG zatrzymali 32 osoby figurujące w bazach Systemu Informowania Schengen, jako poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości czy organa ścigania różnych państw członkowskich.

emka