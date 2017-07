Handlowali na papierze blachą i folią. Wyłudzili 7 mln zł VAT-u

RZESZÓW. Rzeszowskie CBŚP rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą zwrot podatku VAT.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie zatrzymali 10 członków, w tym 3 liderów, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT na fikcyjnym handlu blachą i folią stretch. Na działalności grupy Skarb Państwa stracił 7 milionów złotych.

Do zatrzymań doszło we wtorek, 18 lipca. Następnie wszyscy zostali doprowadzeni do prowadzącej postępowanie w tej sprawie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w której usłyszeli zarzuty. – Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania nią, oszustw znacznej wartości, bezprawnego zwrotu podatku, oszustw podatkowych, nierzetelnego wystawiania faktur, a także prania brudnych pieniędzy – mówi prok. Mariusz Chudzik, rzecznik prokuratury. – Trzech podejrzanych: Maciej P., Piotr Cz. i Kamil Cz., którzy zorganizowali i kierowali przestępczym procederem trafiło do aresztu tymczasowego na okres 2 miesięcy. W stosunku do pozostałych 7 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji – dodaje prokurator.

Fikcyjny obrót towarami

Oszustwa podatkowe miały być popełnione w latach 2013-2014. W fikcyjny obrót towarami zaangażowanych było kilkanaście firm: zarządzane przez organizatorów przestępczego procederu, kontrolowane przez nich firmy „słupy”, jak również, w roli tzw. buforów, firmy zarządzane przez osoby trzecie.

- Mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem w postaci folii stretch oraz blachy pomiędzy powiązanymi firmami. Wystawiały one fikcyjne faktury sprzedaży produktów, wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub eksportu do firmy zagranicznej, a następnie ponownym wprowadzeniu tego samego towaru na terytorium Polski – tłumaczy prokurator Mariusz Chudzik. – Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były podrobione, bądź poświadczające nieprawdę faktury VAT, na podstawie których składane były deklaracje do właściwych miejscowo urzędów skarbowych. Stanowiły one podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT, bądź zastosowania prawa do zaliczenia podatku naliczonego na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Katarzyna Szczyrek