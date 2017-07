II Piknik Charytatywny dla Szymona Kowalskiego

PRZEMYŚL. W niedzielę, 16 lipca, na stadionie Czuwaju punktualnie o godzinie 15 rozpocznie się Piknik Charytatywny.

Drugi rok z rzędu organizowany jest z myślą o Szymonie Kowalskim – 11-letnim przemyślaninie, który dzielnie walczy z nowotworem pnia mózgu. Jednak, żeby ta nierówna walka była dla chłopca przynajmniej troszkę łatwiejsza, Szymon i jego mama potrzebują wsparcia. Na przybyłych czekać będzie mnóstwo atrakcji. O puchar Prezydenta Miasta Przemyśla zawalczą drużyny: Eurobusu, Studia M, Prawników, Drink Team’u, Straży Pożarnej, Ratowników Medycznych, Estelar, a także drużyna Czuwaj Wiaro, która jednocześnie jest organizatorem Imprezy. Ponadto imprezę uświetni wizyta wyjątkowych gości, wielkich gwiazd polskiego futbolu – Grzegorza Lato oraz Jana Domarskiego. Będzie również przeciąganie liny o Puchar Prezesa Czuwaj Wiaro, pokaz sprzętu służb mundurowych, Zumba dla początkujących, pokaz tańca Hip-Hop, malowanie buziek i to co nasze pociechy lubią najbardziej, czyli: dmuchańce, popcorn, wata cukrowa i pachnące smakołyki prosto z grilla. Gry i zabawy dla dzieci prowadzone będą przez profesjonalnych animatorów pracujących na co dzień przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, a o oprawę muzyczną imprezy zadba Marek Hataś.

Zbiórka publiczna na cel rehabilitacji i wsparcia Szymona prowadzona będzie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Przemyślu.

Bsz