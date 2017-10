Ile zarabiają urzędnicy?

RZESZÓW. W 2007 roku w Urzędzie Marszałkowskim pracowało 467 osób, teraz – 1091.

Niedawno pisaliśmy o nowo budowanym obiekcie, w którym będą pracować urzędnicy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Teraz na Państwa prośbę przyjrzeliśmy się ich zarobkom. W 2007 roku na wynagrodzenia urzędników poszło 18,6 mln zł. W 2016 roku było to już prawie 64,8 mln zł. Kwota ta wielokrotnie wzrosła przede wszystkim przez znacznie większą liczbę pracowników.

Jak w każdym urzędzie, rozwarstwienie w najniższych i najwyższych wynagrodzeniach jest bardzo duże. Średnio w 2007 roku statystyczny urzędnik zarabiał ok. 3 tys. 323 zł brutto. Osoby, które zarabiały najmniej dostawały 1 tys. 900 zł brutto. Najwięcej – 4 tys. 700 zł. Znacznie lepiej zarabiała wówczas kadra kierownicza – 8 tys. zł, a marszałek ponad 12 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, że w 2007 roku najniższa krajowa pensja wynosiła 936 zł brutto.

Jak to wygląda teraz? Obecnie płaca minimalna wynosi 2 tys. zł brutto. Najniżej opłacani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego dostają 2 tys. 200 zł. Średnia pensja wynosi ok. 4 tys. 900 zł. Najwyższe zarobki, nie wliczając kadry kierowniczej to 5 tys. 960 zł brutto. Z wynagrodzeniem zarządu najwyższa pensja urzędnicza wynosi już 8 tys. 860 zł. Marszałek województwa dostaje co miesiąc ok. 12,5 tys. zł brutto. Najbardziej szokuje jednak to, że kwota, która z publicznych pieniędzy idzie na te wynagrodzenia, na przestrzeni lat znacznie wzrosła. W 2007 roku na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego poszło 18,6 mln zł. W 2009 roku – 35,4 mln zł, w 2011 roku – 44,2 mln zł, w 2013 roku – 52,3 mln zł, w 2015 roku – 61,2 mln zł. W 2016 roku było to już prawie 64,8 mln zł. w 2017 roku do września na wypłaty poszło 48,8 mln zł. Z tej kwoty prawie 30 mln zł to środki z budżetu województwa, a prawie 19 mln zł – środki unijne.

Blanka Szlachcińska