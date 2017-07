Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

RZESZÓW. Chcesz czerpać prąd z energii słońca? Jest szansa na dotację!

Od 11 lipca ruszają bezpłatne szkolenia informacyjne dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 – 29 września 2017 roku. W ramach projektu można dostać nawet 85 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych do instalacji fotowoltaicznej.

Szkolenia odbędą się w każdej z gmin. Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasady naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.rof.org.pl i na stronach internetowych urzędów miast / gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Każda gmina wyłoni wykonawcę instalacji fotowoltaicznej, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych i będzie sprawować bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac. Mieszkaniec tylko udostępni swój dom do montażu instalacji i wniesie wkład własny dotyczący w szczególności dostawy, montażu i uruchomienia instalacji.

Wszystkie zamontowane przez miasto instalacje przez 5 lat stanowić będą własność gminy i na ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania mieszkańcom uczestniczącym w projekcie. Po upływie tego okresu będą przekazane na własność mieszkańcom.

Instalacja fotowoltaiczna może być zakładana na domach już stojących i nowobudowanych, które zostaną oddane do użytku i zamieszkane do 31 marca 2018 roku. Instalacja o mocy 3 kW będzie zajmowała około 17 mkw. powierzchni dachu budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego lub terenu działki. Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 – 29 września 2017 roku. Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.

Szacunkowy koszt instalacji OZE o mocy 3 kW z podatkiem 8 proc. to ok. 18,6 tys. zł. Z tego około 6,6 tys. zł może wynieść wkład mieszkańca. W przypadku instalacji obarczonej 23 proc. podatkiem, całość będzie wynosiła ok. 21,2 tys. zł, z czego ponad 9 tys. zł będzie musiał z własnej kieszeni wyłożyć.

Blanka Szlachcińska